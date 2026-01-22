デジタルプラス<3691.T>が後場上昇している。同社はきょう正午ごろ、会員数約４４００万人のＡＮＡマイレージクラブの強固な顧客基盤を背景に成長するＡＮＡ Ｐａｙとの連携を開始したと発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。



ＡＮＡ Ｐａｙは、ＡＮＡホールディングス<9202.T>が推進する非航空領域における成長分野のひとつとして展開されているスマートフォン決済サービス。今回の連携により、株主優待や販促施策など、企業から個人への多様な支払いシーンで、ＡＮＡ Ｐａｙを活用した新たな受け取り体験の提供が可能になるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS