Number_iの平野紫耀が自身のInstagramを更新。自身がアンバサダーを務めるLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）2026秋冬メンズ・ファッションショーに出席した際の動画と写真を公開した。

【写真＆動画】平野紫耀がジャクソン・ワンやコン・ユらと再会したLVショーのオフショットなど①～⑤

ファッションショーは日本時間1月21日朝4時にフランス・パリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンで開催された。

■平野紫耀がLVショーでのオフショットを公開！

1、5枚目は無数のフラッシュを浴びながら会場の外を歩く平野の動画。大歓声のなか、ベージュのスーツを腕まくりし、ブルーのストライプシャツとネクタイをあわせたコーディネートに小さなバッグを持って闊歩。堂々と手を振る姿も収められている。

また韓国の俳優であるコン・ユと寄り添い、口を尖らせたような笑顔を見せる2ショット（2枚目）や、和やかに談笑するモノクロショットも（3枚目）。さらにスケートボード選手の堀米優斗と並んで座ったショット（4枚目）や、Jackson Wang（ジャクソン・ワン）とじゃれ合うような楽しげなショット（5枚目）も公開されている。

これまでもジャクソン・ワンやコン・ユ、堀米と交流がキャッチされている平野。今回のオフショットでは、さらに距離が縮まっているような和やかな雰囲気を感じられる。

ファンからは「紫耀さんかわいがられとる」「ジャクソンさんとの２ショット待ってました」「ジャクソンといると弟感強めな紫耀さんまじで可愛い」「コンユと距離感縮まってる」「交流写真も胸アツ」「ジャクソン兄さんとの笑顔が幸せそう」「かっこいいオーラだだ洩れだけど笑顔はかわいい」「大歓声を浴びるスターな紫耀くんが見られてうれしい」などといった声が寄せられている。

■堀米優斗が平野紫耀との2ショットを公開

なお、堀米優斗も自身のInstagramを更新。4枚目には平野との2ショットを公開している。

■写真：平野紫耀×コン・ユ、2025年6月のショー初対面（9枚目）

■写真：平野紫耀×ジャクソン・ワンとハグ。仲睦まじい2ショット（6、8枚目）