Number_i平野紫耀『GQ JAPAN』表紙に登場

Number_iの平野紫耀が『GQ JAPAN』3月号（1月30日発売）の表紙に登場する。

■「“真面目にふざける”っていうのは僕たちが大事にしていることですね」（平野紫耀）

『GQ JAPAN』3月号のテーマは「THE NEW FACES OF ASIA 新しいアジアの顔」。2026年のスタートを飾るこの号では、急速に存在感を高めるアジア発のエンターテインメントの才能たちに着目し、世界を巻き込み注目を集めている新しいアジアの“顔”たちを取り上げる。

表紙には、Number_iのメンバーであり、アジアを象徴する才能のトップランナーとして走り続ける平野紫耀が登場。リニューアルオープン前のパーク ハイアット東京で撮影されたファッションシュートと、言語や国境をも超える彼らの“音の強さ”について語ったインタビューで構成された、10ページにわたるカバーストーリーは必見だ。

アジアの音楽シーンからは、BTSとTOMORROW X TOGETHERの弟分でK-POP期待のルーキーであるCORTISや韓国の音楽コレクティブであるBalming Tiger、海外での知名度も上昇中の羊文学などをピックアップ。アジアのクリエイターを代表する藤原ヒロシをはじめ、国内のテレビドラマから海外作品まで幅広く活躍する俳優・笠松将やアメリカを拠点に制作を行う映画監督・HIKARIなどを通して、あらゆる角度からアジアのエンタメを掘り下げる。

■平野紫耀、日本から世界へ鳴らす音楽

世界からも注目を集める存在となりつつあるNumber_iのメンバーとして活躍し、海外のクリエイターから刺激を受けているという平野。2025年リリースのアルバム『No.II』に収録された楽曲「幸せいっぱい腹一杯」について、「めちゃめちゃおバカ、でも意外と真面目。…そう、“真面目にふざける”っていうのは僕たちが大事にしていることですね」と楽曲づくりの姿勢について語った。

また、ルイ・ヴィトンのメンズアンバサダーとして海外のショーにも参加するなかで、ファレル・ウィリアムスが手掛けるルイ・ヴィトンのショーで体感した“音楽とファッションの融合”が衝撃的だったと話した他、世界を旅するなかで受け取るインスピレーションなどについても明かした。

