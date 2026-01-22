aikoが自身のXを更新し、サービスエリアで過ごす姿を披露した。

■降る雪を感じながら冬を満喫するaiko

【写真】顔が隠れるくらいの大きな肉まんを持って微笑むaiko

『aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25」』を開催中のaiko。1月21日は、静岡・アクトシティ浜松 大ホールでライブを行った。このサービスエリアでのショットは、その帰路の途中と思われる。

aikoは、「SAで肉まん食べました（スーパーカップも食びた）そして外に出たらゆきだーー」と綴り、高速道路のサービスエリアで撮影された3枚の写真を公開した。

特にファンの注目を集めたのは、肉まんを持った1枚だ。スカジャンを着たaikoは、青いニット帽をかぶり、チェックのマフラーを巻いた防寒ばっちりのスタイル。その手には、顔が隠れるくらいの大きな肉まんを持っている（1枚目）。柔らかな微笑みが印象的だ。続けて、はずしたマフラーを手に持ち空を見上げる様子（2枚目）、さらに、外灯にもたれかかり、降っている雪を楽しんでいる様子（3枚目）も。

SNSには「可愛すぎる」「お顔が小さい」「雪が似合いますね」「肉まんが大きいのかaikoの顔が小さいのか」と様々な声が集まっている。

■写真：顔が隠れるくらいの大きな肉まんを持って微笑むaiko