Suchmos「Marry」スペシャルライブ映像をプレミア公開！J-WAVEで実現した一夜限りのセッション

Suchmosの「Marry」のスペシャルライブ映像が、1月22日22時にプレミア公開されることが発表となった。

■ウェディングソングでありつつ、日常と未来にそっと寄り添うラブソング

J-WAVE（81.3FM）は、Suchmosとの特別コラボレーション企画『J-WAVE “One Love, Many Ways” with Suchmos - Celebrate the love that looks like you. -』を2025年末に実施。

本企画では、Suchmosが約5年ぶりに発表した新曲「Marry」をテーマソングに掲げ、“普遍的で実感のある愛”、そして“日常と人生をともに歩む決意”をキーワードに、リスナー一人ひとりの「それぞれの愛のかたち」をセレブレイトしてきた。

そしてこのたび、企画の一環としてJ-WAVEスタジオで行われた、YONCE（Vo）、TAIHEI（Key）による一夜限りの「Marry」スペシャルライブが、J-WAVE公式YouTubeチャンネルでプレミア公開。

なお、本ライブ映像は、Suchmosの代表曲「STAY TUNE」をはじめ、彼らの活動初期から数々のMV作品を手掛け、J-WAVE『THE PLAYBACK』のナビゲーターでもある演出家・山田健人が監督を務めている。

《結婚しよう 一緒に暮らそう どこかに家を建てて季節を旅しよう》

《自分らしい自分でいたい 君らしい君でいてほしい》

Suchmosがまっすぐに歌うのは、“愛”と“人生”。本作は、ウェディングソングでありながら、日常と未来にそっと寄り添うラブソングでもある。

