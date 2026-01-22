14時の日経平均は1092円高の5万3867円、ＳＢＧが408.33円押し上げ 14時の日経平均は1092円高の5万3867円、ＳＢＧが408.33円押し上げ

22日14時現在の日経平均株価は前日比1092.74円（2.07％）高の5万3867.38円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1342、値下がりは220、変わらずは34と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を408.33円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が276.76円、東エレク <8035>が146.40円、ディスコ <6146>が66.85円、信越化 <4063>が32.76円と続く。



マイナス寄与度は78.62円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、イオン <8267>が11.13円、ＫＤＤＩ <9433>が7.42円、任天堂 <7974>が6.82円、豊田通商 <8015>が6.82円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位はガラス・土石で、以下、情報・通信、石油・石炭、金属製品と続く。値下がり上位には小売、その他製品、食料が並んでいる。



※14時0分5秒時点



株探ニュース

