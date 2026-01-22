１月２２日（木）のヒルナンデス！「売り場で直聞き密着」「横浜を知り尽くした達人オススメの厳選ツアー」「国民意識調査ビンゴ」
「デパート満喫テクニック」
首都圏最大級の売場面積を誇る東武百貨店 池袋本店を徹底調査！
ここでしか買えない最新デパ地下グルメや
寒い冬にぴったりの最新あったかグッズが続々登場
〈出演者〉
榊󠄀原郁恵
坂下千里子
辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）
＜ご紹介した施設＞
東武百貨店 池袋本店
【まつおか】（地下2階）
・ごぼうの唐揚げ（甘辛味） 476円（１００g）
【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】（地下2階）
・イカと柚子味噌の和風リッチクリームコロッケ 540円
・ズワイガニをたっぷり使用した贅沢カニクリームコロッケ 1,296円
・生ハム&オリーブのジェノバクリーム 540円
・タルティンブーケ 5個入 1,080 円
・タルティンブーケ(ミルクいちご) 5個入 1080円 ※池袋東武限定
【MINISOF】（地下１階）
・アザラシ ソフトクリーム 720円 ※池袋東武限定 ※期間限定
・ソフトクリーム 北海道ミルク(コーン) 470円
・HOTのむソフトクリーム60days フレッシュショコラ 490 円 ※冬季限定
・ミニソフアイス(ミルク) 350 円 ※お持ち帰り可能
【ケーニヒス クローネ】（地下１階）
・ホテルクリーム 4個 562円
【全国銘菓撰】（地下１階）
去年７月リニューアルオープン。
北海道から沖縄まで、４７都道府県全ての銘菓を取り揃える最新お土産ショップ。
・茂木ビワゼリー 1個 432円
・ぴーなっつパイ 1個 161円
・めんべいプレーン １袋 181円
・干し柿ようかん 1個 301円
・ぴーなっつ最中 1個 161円
・寳月堂 三盆糖詰め合わせ くす玉大 ８６４円
・SHIMAHIDE クアトロえびチーズ ８袋 1,188円
【LIONEL】（５階）
2023年オープン。世界中から話題のコスメが集まる最先端ショップ。
・金曜日のシャンプー 3,960円
【enherb】（６階）
ハーブティーやオイルなど７０種類以上のハーブグッズを取り揃えるお店。
・オーダーメイドハーブティー 3,600円〜（１００g)
【UCHINO Bath &Wellness】
肌触りと機能性に優れた高品質なルームウェアや、バス用品を販売するお店。
・ごくふわスリッパ「ユニティ」4,400円
【TOWEL THINK LAB byタオル美術館】
タオルの聖地・愛媛県今治市で創業したお店で、
産地から厳選した上質な生地や、製法にこだわったタオルが特徴のお店。
・あったかガーゼパジャマワンピース 16,500円
【牛たんと和牛焼き青葉】
専用の工場で熟成させた牛たんメニューが人気のお店。
・牛たんと牛たんシチューセット2,926円 ※冬季限定
・レディースセット 2,288円
・伊達めしランチ.2,398円
・牛たん味比べランチ（肉６切れ）2,508円
※値段などの情報は全て放送時のものです。
「売り場で直聞き密着」
スーパーなどで、売り場を限定して密着し、
そこでお買い物されているお客さんに直撃インタビュー！
お客さんオススメの商品やお悩みなどを伺って、 専門家からワンポイントアドバイスをいただく企画。
今回のテーマは「調味料」
〈出演者〉
柳原可奈子
MICHIKO（調味料ソムリエ）
＜今回訪れた場所＞
サミットストア ららテラス HARUMI FLAG店
＜紹介した商品＞
▼醤油
・キッコーマン しょうゆ 500ml 246円
・キッコーマン 特選 丸大豆しょうゆ 500ml 321円
・キッコーマン しぼりたて生しょうゆ 450ml 321円
・鎌田醤油 だし醤油 500ml 699円
・川中醤油 燻製だし醤油 70ml 378円
▼ポン酢
・オタフクソース なますの酢 289円
・オタフクソース 南蛮漬の酢 311円
・オタフクソース ピクルスの酢 343円
・馬路村農協 ぽん酢しょうゆ ゆずの村 500ml 786円
・旭食品 旭ポンズ 360ml 926円
・ヒガシマル醬油 牡蠣だしぽん酢 400ml 386円
・ミツカン すっきりりんご酢（ストレート） 1000ml 321円
▼塩
・蒲刈物産 海人の藻塩 100g 624円
・エスビー食品 マジックソルト オリジナル 537円
・ハウス食品 香りソルトシリーズ 各432円 ※希望小売価格
▼スパイス
・ハウス食品 ギャバン イタリアンハーブミックス 437円 ※希望小売価格
・ハウス食品 ギャバン カルダモン 777円 ※希望小売価格
・ハウス食品 ギャバン ガラムマサラ
・ハウス食品 ふんわり卵焼き
※販売店により価格が異なります
※値段などの情報は全て放送時のものです
「国民意識調査ビンゴ」
場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…＜20代〜70代 男女に聞いた「カレーライスにトッピングするもの」といえば＞
１位：福神漬け
２位：卵
３位：とんかつ
４位：チーズ
５位：らっきょう
６位：唐揚げ
７位：エビフライ
８位：ほうれん草
９位：納豆
＜視聴者プレゼント＞
薫るバター サブリナ「薫るフレンチバター（10個入り）」
※情報は放送時のものです