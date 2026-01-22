「デパート満喫テクニック」

ここでしか買えない最新デパ地下グルメや

寒い冬にぴったりの最新あったかグッズが続々登場



榊󠄀原郁恵

坂下千里子

辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）



東武百貨店 池袋本店



【まつおか】（地下2階）

・ごぼうの唐揚げ（甘辛味） 476円（１００g）



【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】（地下2階）

・イカと柚子味噌の和風リッチクリームコロッケ 540円

・ズワイガニをたっぷり使用した贅沢カニクリームコロッケ 1,296円

・生ハム&オリーブのジェノバクリーム 540円





【タルティン フラワーチョコレート】（地下１階）・タルティンブーケ 5個入 1,080 円・タルティンブーケ(ミルクいちご) 5個入 1080円 ※池袋東武限定【MINISOF】（地下１階）・アザラシ ソフトクリーム 720円 ※池袋東武限定 ※期間限定・ソフトクリーム 北海道ミルク(コーン) 470円・HOTのむソフトクリーム60days フレッシュショコラ 490 円 ※冬季限定・ミニソフアイス(ミルク) 350 円 ※お持ち帰り可能【ケーニヒス クローネ】（地下１階）・ホテルクリーム 4個 562円【全国銘菓撰】（地下１階）去年７月リニューアルオープン。北海道から沖縄まで、４７都道府県全ての銘菓を取り揃える最新お土産ショップ。・茂木ビワゼリー 1個 432円・ぴーなっつパイ 1個 161円・めんべいプレーン １袋 181円・干し柿ようかん 1個 301円・ぴーなっつ最中 1個 161円・寳月堂 三盆糖詰め合わせ くす玉大 ８６４円・SHIMAHIDE クアトロえびチーズ ８袋 1,188円【LIONEL】（５階）2023年オープン。世界中から話題のコスメが集まる最先端ショップ。・金曜日のシャンプー 3,960円【enherb】（６階）ハーブティーやオイルなど７０種類以上のハーブグッズを取り揃えるお店。・オーダーメイドハーブティー 3,600円〜（１００g)【UCHINO Bath &Wellness】肌触りと機能性に優れた高品質なルームウェアや、バス用品を販売するお店。・ごくふわスリッパ「ユニティ」4,400円【TOWEL THINK LAB byタオル美術館】タオルの聖地・愛媛県今治市で創業したお店で、産地から厳選した上質な生地や、製法にこだわったタオルが特徴のお店。・あったかガーゼパジャマワンピース 16,500円【牛たんと和牛焼き青葉】専用の工場で熟成させた牛たんメニューが人気のお店。・牛たんと牛たんシチューセット2,926円 ※冬季限定・レディースセット 2,288円・伊達めしランチ.2,398円・牛たん味比べランチ（肉６切れ）2,508円※値段などの情報は全て放送時のものです。「売り場で直聞き密着」スーパーなどで、売り場を限定して密着し、そこでお買い物されているお客さんに直撃インタビュー！お客さんオススメの商品やお悩みなどを伺って、 専門家からワンポイントアドバイスをいただく企画。今回のテーマは「調味料」〈出演者〉柳原可奈子MICHIKO（調味料ソムリエ）＜今回訪れた場所＞サミットストア ららテラス HARUMI FLAG店＜紹介した商品＞▼醤油・キッコーマン しょうゆ 500ml 246円・キッコーマン 特選 丸大豆しょうゆ 500ml 321円・キッコーマン しぼりたて生しょうゆ 450ml 321円・鎌田醤油 だし醤油 500ml 699円・川中醤油 燻製だし醤油 70ml 378円▼ポン酢・オタフクソース なますの酢 289円・オタフクソース 南蛮漬の酢 311円・オタフクソース ピクルスの酢 343円・馬路村農協 ぽん酢しょうゆ ゆずの村 500ml 786円・旭食品 旭ポンズ 360ml 926円・ヒガシマル醬油 牡蠣だしぽん酢 400ml 386円・ミツカン すっきりりんご酢（ストレート） 1000ml 321円▼塩・蒲刈物産 海人の藻塩 100g 624円・エスビー食品 マジックソルト オリジナル 537円・ハウス食品 香りソルトシリーズ 各432円 ※希望小売価格▼スパイス・ハウス食品 ギャバン イタリアンハーブミックス 437円 ※希望小売価格・ハウス食品 ギャバン カルダモン 777円 ※希望小売価格・ハウス食品 ギャバン ガラムマサラ・ハウス食品 ふんわり卵焼き※販売店により価格が異なります※値段などの情報は全て放送時のものです「国民意識調査ビンゴ」場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜70代 男女に聞いた「カレーライスにトッピングするもの」といえば＞１位：福神漬け２位：卵３位：とんかつ４位：チーズ５位：らっきょう６位：唐揚げ７位：エビフライ８位：ほうれん草９位：納豆

薫るバター サブリナ「薫るフレンチバター（10個入り）」

