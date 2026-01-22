藤岡ファミリーの4きょうだいが父・藤岡弘の掛け声でスーツ姿に「変身」 洋服の青山の新CMに出演
藤岡弘、（79）、天翔愛（24）、藤岡真威人（22）、天翔天音（20）、藤岡舞衣（17）の藤岡ファミリーが22日、都内で行われた洋服の青山／スーツスクエアの『フレッシャーズ新CM発表会』に参加した。
【集合ショット】スタイル良！スーツ姿の藤岡ファミリー
「ありがとう」篇となる新CMは、弘、の「家族、変身」というフレーズからスタート。藤岡4きょうだいがラフな装いから鮮やかに1回転すると一瞬にして大人っぽいスーツ姿に“変身”する。最後も弘の「家族、感謝」で締めくくられている。
『仮面ライダー』の仮面ライダー／本郷猛で知られる弘、。撮影での“変身”振り返ると弘、は「変身は姿を変えることではなく、心の持ち方。覚悟を決めて、新しい自分に生まれ変わる、そういう気持ちで。魂を込めた号令」と話す。父の一言に、真威人は「すごかったです。エネルギーが違う。『変身』という言葉だけで説得力を持たせられる人はいない」と驚いていた。
新CMは23日から全国で放映される。
