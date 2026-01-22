ILLIT、初のライブツアー開催決定 日本では5都市をめぐる
5人組ガールグループ・ILLITが、初のライブツアー『ILLIT LIVE 'PRESS START ▼（※▼＝ハート）'』（以下『PRESS START』）の開催が22日、発表された。3月14日・15日の韓国・ソウル公演を皮切りに、愛知、大阪、福岡、兵庫、東京の日本全5都市、8月22日に香港を巡る。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
昨年開催された初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY』は、6月の韓国・ソウルから8月、9月の日本・神奈川、大阪、11月の韓国・ソウルでのアンコール公演までの全8回の公演にて、全席が売り切れるほどの大盛況を記録した。各地域ごとの特別なカバーステージ、GLLIT（ファンネーム）と最高の思い出を作る交流の場面など、多彩なステージを披露し、無限の魅力を発揮したILLIT。今回のツアーでも、さらに成長した姿を見せる。
『PRESS START』のタイトルには、アーティストとして新たな旅路へと踏み出す「初実行」の瞬間が込められています。また、末尾に添えられた「▼（※▼＝ハート）」は、システムが起動するための最初の信号であり、心臓が鼓動する瞬間、新しい世界が起動するエネルギーの点火を意味している。
【『ILLIT LIVE 'PRESS START▼'』日本公演概要】
■愛知県芸術劇場 大ホール
6月13日（土）、14日（日）
■大阪・オリックス劇場
6月20日（土）、21日（日）
■福岡サンパレス
6月29日（月）、30日（火）
■兵庫・GLION ARENA KOBE
7月18日（土）、19日（日）
■東京・TOYOTA ARENA TOKYO
7月23日（木）、25日（土）、26日（日）
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
昨年開催された初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY』は、6月の韓国・ソウルから8月、9月の日本・神奈川、大阪、11月の韓国・ソウルでのアンコール公演までの全8回の公演にて、全席が売り切れるほどの大盛況を記録した。各地域ごとの特別なカバーステージ、GLLIT（ファンネーム）と最高の思い出を作る交流の場面など、多彩なステージを披露し、無限の魅力を発揮したILLIT。今回のツアーでも、さらに成長した姿を見せる。
【『ILLIT LIVE 'PRESS START▼'』日本公演概要】
■愛知県芸術劇場 大ホール
6月13日（土）、14日（日）
■大阪・オリックス劇場
6月20日（土）、21日（日）
■福岡サンパレス
6月29日（月）、30日（火）
■兵庫・GLION ARENA KOBE
7月18日（土）、19日（日）
■東京・TOYOTA ARENA TOKYO
7月23日（木）、25日（土）、26日（日）