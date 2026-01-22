全日本柔道連盟は22日、グランドスラム（GS）パリ大会（2月7〜8日）に出場する日本選手団25人（男子14人、女子11人）を発表した。

男子60キロ級に永山竜樹（29＝パーク24）、男子66キロ級に武岡毅（26＝パーク24）が出場する。2人はともに昨年の世界選手権で優勝も、12月のGS東京大会で3位に終わり今年の世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）代表内定はお預けとなっていた。

昨年の世界選手権入賞者では他に、男子73キロ級3位の石原樹（24＝JESエレベーター）、男子90キロ級2位の田嶋剛希（28＝パーク24）、男子100キロ級2位の新井道大（東海大3年）、女子48キロ級3位の古賀若菜（24＝JR東日本）、女子57キロ級2位の玉置桃（31＝三井住友海上）、女子78キロ級3位の池田紅（23＝コマツ）、女子78キロ超級2位の新井万央（日体大4年）も出場する。既に今年の世界選手権代表に内定している選手たちは、男女ともに今大会にはエントリーしなかった。

GSパリ大会に出場する日本選手団は以下の25人。

▽男子

・60キロ級 永山竜樹（パーク24）、近藤隼斗（パーク24）

・66キロ級 武岡毅（パーク24）、顕徳海利（天理大3年）

・73キロ級 石原樹（JESエレベーター）、田中龍雅（筑波大3年）

・81キロ級 老野祐平（旭化成）、北條嘉人（パーク24）

・90キロ級 田嶋剛希（パーク24）、徳持英隼（京葉ガス）

・100キロ級 新井道大（東海大3年）、増地遼汰朗（京葉ガス）

・100キロ超級 太田彪雅（旭化成）、中野寛太（旭化成）

▽女子

・48キロ級 古賀若菜（JR東日本）

・52キロ級 大森生純（JR東日本）、坪根菜々子（自衛隊）

・57キロ級 玉置桃（三井住友海上）、大森朱莉（JR東日本）

・63キロ級 山口葵良梨（パーク24）

・70キロ級 前田凛（環太平洋大2年）、本田万結（東海大3年）

・78キロ級 池田紅（コマツ）

・78キロ超級 新井万央（日体大4年）、冨田若春（コマツ）