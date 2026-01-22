セブン―イレブン・ジャパンは２２日、２０２８年にスイーツの売上高を現状から倍増させる方針を発表した。

入れたてコーヒーや焼きたてパンなど注力しているカウンター商材と相性のいいスイーツを強化し、若年層を中心に集客力を高めたい考えだ。

民間企業の調査などによると、スイーツ市場は拡大傾向にあり、４０歳以下の若年層はコンビニでスイーツを購入する割合が５０歳代以上より高い。セブンは複数の素材を組み合わせた食感のコントラストなどが楽しめる「しあわせ食感」をテーマに商品開発を強化する。第１弾として、４種のチョコ具材を使った「クワトロチョコエクレア」（税込み３９７円）などを２４日から販売する。

既存商品のパッケージも従来よりカラフルなデザインに刷新し、売り場で目を引くようにする。若年女性を主なターゲットとし、気分が高揚するような「情緒的価値」を訴求したい考えだ。

２２日に東京都内で開いた発表会で、セブンの羽石奈緒・商品本部長は「スイーツが来店動機になるように、カウンター商材と一緒に成長へと導いていく」と述べた。