5人組ヒップホップグループ「RIP SLYME」の公式サイトが22日に更新され、メンバーのFUMIYAが体調不良のため、25日開催の「FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive」への出演を見合わせると発表した。

同サイトで「1月25日（日）にRIP SLYMEでの出演を予定しております「FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive」に関して、FUMIYAは体調不良のため出演を見合わせることとなりました」と発表。公演には、RYO-Z、ILMARI、PES、SUのMC4名と、DJ SOMA氏のサポートで出演する。

「出演を楽しみにされているファンの皆さま並びに関係各位には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と呼びかけた。

RIP SLYMEは94年に結成。98年から5人体制で活動してきた。01年にメジャーデビューすると、「One」「楽園ベイベー」などが次々にヒット。しかし、18年10月に活動休止。その後、メジャーデビュー25周年となる昨年4月、RYO-Z、ILMARI、PES、SU、DJ FUMIYAのオリジナルメンバー5人での活動再開を発表し、大きな話題となった。