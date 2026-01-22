チームみらいの安野貴博党首が22日、衆議院選挙の公約発表記者会見を開いた。未来に向けた成長投資、生活支援、テクノロジーで行政・政治改革、この3つを柱とし、消費税減税より社会保険料引き下げを優先するなどとした。

【映像】選挙芸人・山本期日前について語る安野党首（実際の様子）

衆院選では5議席獲得を目標としたが、これについて質問が飛ぶ場面があった。

記者が「予想精度が高い（選挙大好き芸人）山本期日前さんの予想で、いま1議席と予想されています。5議席目標ということですが、参院選では国会にエンジニアチームを作るという目標や安野さんを国会に送るということが刺さって1議席獲れたと思っている。比較すると衆院選での公約は弱い印象を受ける。参院選のように後半支持を伸ばす自信はありますか？」と質問。

安野党首はすかさず、「まず山本期日前さん、非常にいろんなことをご存じだと思ってまして、山本さんの予想というのはすごく参考になる部分あるが、昨年の参議院選挙においてもチームみらい議席獲るという予想はされてなかった方でございますので、外れることもある、ということかなと思っております」と返した。

続けて「今回の公約というところで申し上げると、我々は弱いとは全く思っていませんが、どこのパートがより有権者の皆様に刺さるのかというところは実際に選挙始まって以降また見えてくるところですので、そのワーディング含めて、大きな方向性が変わることはないと思いますが、チューニングをしていくのは当然やってまいりますので、そういった中で戦えていけると我々としては考えております」と述べた。

その後、山本期日前氏が自身のXで「安野さん!!! チームみらいの議席は当ててます!!」などと反論、安野党首も自身のXで「なんと!! それは大変失礼いたしました。。。謹んでお詫びいたします」などと謝罪した。（ABEMA NEWS）