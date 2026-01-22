新婚の藤井サチ、素肌輝く白キャミ姿披露「透明感すごい」「お肌がツヤツヤで羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】モデルの藤井サチが1月21日、自身のInstagramを更新。白いキャミソール姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の上智卒モデル「透明感すごい」素肌眩しいキャミソール姿
藤井は「あと7日」と綴り、自身はじめての写真集兼スタイルブック「雨のち、サチ。」（1月28日発売／光文社）の発売が間近に迫っていることを報告。白いキャミソールを纏い、頭にタオルを乗せながら弾けるような笑顔を見せる、素肌の透明感が際立つ至近距離の動画を公開している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「笑顔が可愛すぎて癒やされる」「白キャミ姿が清楚で素敵」「お肌がツヤツヤで羨ましい」といった声が寄せられている。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の上智卒モデル「透明感すごい」素肌眩しいキャミソール姿
◆藤井サチ、透明感溢れる白キャミソール姿を披露
藤井は「あと7日」と綴り、自身はじめての写真集兼スタイルブック「雨のち、サチ。」（1月28日発売／光文社）の発売が間近に迫っていることを報告。白いキャミソールを纏い、頭にタオルを乗せながら弾けるような笑顔を見せる、素肌の透明感が際立つ至近距離の動画を公開している。
◆藤井サチの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「笑顔が可愛すぎて癒やされる」「白キャミ姿が清楚で素敵」「お肌がツヤツヤで羨ましい」といった声が寄せられている。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】