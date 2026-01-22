川崎希、夫・アレクサンダーの手作り親子丼披露「とろとろで美味しそう」「お店レベル」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】タレントの川崎希が1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが作った親子丼を公開した。
【写真】38歳元AKB「丼が本格的」と話題の夫の手作り親子丼
「親子丼美味しかった〜」とつづり、丼に美しく盛り付けられた親子丼を公開。「cooked by ＠alexanderfriends」と添え、アレクサンダーが作ったと明かしている。
この投稿に、ファンからは「とろとろで美味しそう」「アレクさん料理上手」「丼が本格的」「ご飯作ってくれると助かりますね」「食欲そそる」「お店レベル」「心も体もほっこりですね」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
