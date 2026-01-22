元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらさんが2026年1月21日にXで、2月8日に投開票が行われる衆院選について言及。対立と分断が起こることで、「政治参加するの怖い」という懸念を明かした。

「私、選挙行くよ？」

蒼井さんはXで、「選挙かぁ」とぼやくように呟き、「みーんな、日本を良くしたい気持ちは一緒なのに対立と分断激しくて罵り合い蹴落とし合いで、政治参加するの怖い」とつづった。

また、「右とか左とかそんなイデオロギーを考えたことは無い」と自身の立場を明かしつつ、「だけど、とりあえず戦争だけは嫌だし、巻き込まれないように上手くやって欲しい」とコメントしていた。

その後、蒼井さんは寄せられた返信で引用などでコメントした上で、22日に再びXを更新。「いや、私、選挙行くよ？」と明かした上で、「政治を教えてくれる優しい方々ありがとうございました。攻撃も少なくなかったけど。楽しかったよ」と感謝をつづった。

また、「まーでも自分のイデオロギーと違う意見を見るとイライラしちゃうよね。分かるよ。それを攻撃しあってるポスト見てうんざりしてたとこ」と共感しつつ、「私は誰かに強制されることもなくすることもなく、自分で選んで静かに投票行ってきます」とあらためて表明していた。