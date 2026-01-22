小倉ゆうか、約5年ぶりに女優復帰！ ショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』配信
ショートドラマアプリ「BUMP」のオリジナルショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』が、1月21日より配信された。
本作は、ハイスペと結婚することを夢見る崖っぷち女性たちの、浅はかで切実なコミカル婚活バトルショートドラマ。元・売れっ子港区女子が、30歳を過ぎて人生崖っぷちの状況から、理想の結婚をつかみ取るために婚活パーティーという戦場へ殴り込む。
1話3分というスピード感あふれるショートドラマ形式の中で、シンデレラを夢見る女たちの浅はかな思惑、裏切り、そして爆笑必至のバトルが展開。現代の婚活市場のリアルと毒をユーモアたっぷりに描いたサバイバル・ラブコメディだ。
本作で、小倉ゆうかが約5年ぶりに女優業に復活。欲望に忠実でどこか憎めない主人公・香川菜々をコミカルに演じる。
昨年、バラエティへの出演や5年ぶりのグラビア復帰が話題となった小倉。彼女が本作で演じる主人公・香川菜々は、かつて「港区の大天使」と呼ばれたものの、30歳を過ぎてパパからも見放された絶体絶命の元・港区女子。小倉の持つ圧倒的なスター性と、これまでのイメージを覆すような振り切ったコミカルな演技が、なりふり構わず幸せをつかもうとする菜々の「浅はかさ」と「強かさ」に説得力を与えている。
そんな菜々の運命を狂わせるハイスペックなターゲット・東堂雅也を演じるのは、端正なルックスとミステリアスな魅力で注目を集める亜莉。そして、菜々の前に立ちはだかるライバルの一人、佐藤花役は、舞台や映像で確かな演技力を発揮している長谷川かすみが務める。
欲望と癖が強すぎる女たちが、一人の「王子様」を巡って繰り広げる、息をつく暇もない婚活バトルの行方に期待が高まる。
ショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』は、ショートドラマアプリ「BUMP」にて独占配信中。
小倉ゆうか、監督・小林令奈のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小倉ゆうか
香川菜々を演じました、小倉ゆうかです。追いつめられていても、目的に向かってひたすら前向きに進む主人公を演じさせていただきました。
コミカルなストーリー展開と登場人物それぞれの個性あるキャラクターの全てが見どころだと思います。浅はかでも、強くて一生懸命で憎めないという要素を演技に取り入れるのは難しかったですが、監督や共演者の素敵な俳優さん方とスタッフの方々に助けられながら、私自身も撮影が楽しく、あっという間の3日間でした。1人でも多くの皆様に楽しんでいただけたら嬉しいです。
■監督・小林令奈
『結婚は長い対話である』とアリストテレスは言いましたが、今作に登場するキャラクター達は、終始止まることの知らない長い独り言を吐き続けます。結婚しなくても生きていける時代に、なぜか結婚を熱望する、ちょっと変わった登場人物たち。ダメダメでクセツヨな彼らを、個性的で華のあるキャスト陣と、素敵なスタッフ陣が形にしてくださいました。視聴者の皆さんの日常に、笑いとスカッと、そして少しのじんわりを添える作品となりますように。今夜の晩酌のお供に、ぜひご覧ください。
