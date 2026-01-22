2026年2月上旬より、約1,000ポット・3,000球のアイスチューリップがパーク内を鮮やかに彩る「ムーミンバレーパーク」

「パープルプリンス」や「イル・デ・アムール」「レッドインプレッション」など、赤やピンク色をメインとした多様なチューリップが創り出す彩りの空間が広がります☆

ムーミンバレーパーク「アイスチューリップ」

開催期間：2026年2月7日(土) 〜2月27日(金)予定

※開花状況により、予告なく変更・終了する場合があります

※見ごろは2月上旬予定

場所：入り江のテラス・ムーミン屋敷前フォトスポット

ムーミンバレーパーク内を鮮やかに彩る、約1,000ポット・3,000球のアイスチューリップが登場。

「アイスチューリップ」とは、球根を冷蔵庫で一定期間管理し冬を経験させた後、屋外に移動させることで「春が来た」と勘違いさせて真冬に開花させたものです。

入り江のテラスは、小説「小さなトロールと大きな洪水」に登場するチューリッパとアイスチューリップで彩られた「チューリッパのテラス」に生まれ変わります。

また、ムーミン屋敷の前の花壇にもパンジーやビオラとともにアイスチューリップが登場。

冬の花が織りなす彩りと物語の世界とのコラボレーションで、一足早い春の訪れを感じることができます。

「パープルプリンス」や「イル・デ・アムール」「レッドインプレッション」など、赤やピンク色をメインとした多様なチューリップが創り出す彩りの空間が楽しめるエリアです。

さらにムーミンバレーパーク内のライトアップと、土日祝に開催する湖上花火大会の花火がさくら色に染まります☆

※画像は過去実施イメージです

入り江のテラスが「チューリッパのテラス」として登場

ムーミン谷エリア、海のオーケストラ号の正面にある「入り江のテラス」

入り江のテラスが、アイスチューリップとチューリッパをイメージした装飾によって、「チューリッパのテラス」に生まれ変わります。

澄んだ冬の空気の中、雪と色鮮やかなチューリップが生み出すフォトジェニックな空間が楽しめるスポットです。

チューリッパとは

小説「小さなトロールと大きな洪水」に登場する「チューリッパ」

物語の中で「ムーミンママ」が明かり代わりとして持っていた光るチューリップの中から登場する、青く光るウェーブのかかった長い髪をしたキャラクターです。

ムーミン谷エリアの人気フォトスポットが「アイスチューリップ」で彩られる

ムーミン谷エリアに設置された「ムーミン屋敷のドア」をイメージしたフォトスポット。

フォトスポットも、色鮮やかなアイスチューリップによって、ひときわ華やかな空間に彩られます。

さくら色VERSIONイルミネーション

開催期間：2026年2月7日（土）〜4月5日（日）

開催場所：水浴び小屋通り・四季の道

ムーミン谷エリアや周辺のイルミネーションがさくら色に！

春の訪れを歓迎するかのように優雅に揺れる木々の表情を楽しみながら、パーク内の散策が楽しめます。

※2025年度実施イメージ

ムーミン谷の湖上花火大会 さくら色VERSION

スケジュール：

2026年2月開催日：7日(土)、8日(日)、11日(水・祝)、14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)、28日(土)2026年3月開催日：1日(日)、7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日)、20日(金・祝)、21日(土)、22日(日)、28日(土)、29日(日)2026年4月開催日：4日(土)、5日(日)

※3月16日（月）は開業記念日特別花火大会実施のため、さくら色VERSION対象外です

開始予定時間：

・2026年2月7日(土)〜2月23日(月・祝)18:00〜

・2026年2月28日(土)〜4月5日(日)18:30〜 約5分間

※少雨決行、強風荒天中止

※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知されます

人気の「ムーミン谷の湖上花火大会」が、ピンクや白を基調とした、春を感じるさくら色バージョンに。

心地よい春の風が吹き抜ける夜、ライトアップされた春爛漫のムーミンバレーパークを背景に、夜空と湖面を美しく染め上げる華やかな湖上花火が、オリジナルソングに合わせて間近で打ち上がります。

約1,000ポット3,000球のアイスチューリップやさらに、さくら色のイルミネーションと湖上花火で春を先取りできるイベント。

ムーミンバレーパークに2026年2月7日より登場する「アイスチューリップ」の紹介でした☆

全天候型のテントによる快適な空間に！ムーミンバレーパーク「エンマの劇場」 全天候型のテントによる快適な空間に！ムーミンバレーパーク「エンマの劇場」 続きを見る

不思議な冬の世界でモランと出会うパレード！ウィンターワンダーランド in ムーミンバレーパーク 2025-2026 不思議な冬の世界でモランと出会うパレード！ウィンターワンダーランド in ムーミンバレーパーク 2025-2026 続きを見る

©Moomin Characters TM

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 冬の花が織りなす彩りと物語の世界とのコラボレーション！ムーミンバレーパーク「アイスチューリップ」 appeared first on Dtimes.