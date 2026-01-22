下着ブランドのアンバサダーに就任した新田さちか

　起業家や俳優として活動する新田さちか（27）が、下着ブランド「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」の新ブランドアンバサダーを1月から務めることが発表された。

【写真】やわぴたブラ！新田さちかが着こなす

　AMOSTYLEは、トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する毎日をかわいく、ハッピーに過ごしたい、そんな願いをかなえるブランド。新田は、大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入りし、2023年には地元石川県の観光大使に就いた。

　AMOSTYLEが掲げる「自分らしさを大切にしながら、日常も気分もアップデートしていく女性」を体現する存在として、新田のライフスタイルや発信力に共感したことから実現した。

■新田さちか　コメント全文

ブランドアンバサダーとして、AMOSTYLEの魅力をお伝えできることにとてもワクワクしています。マイナスをプラスに変えてきた経験から、コンプレックスを魅力に変える体験を伝えたいです。挑戦を重ねる中で見つけた、自分をもっと好きになるヒントを届けていきたいです！