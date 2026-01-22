恋リア＆青山ミスコンで注目の新田さちか、下着ブランドのアンバサダー就任でポーズ決める「コンプレックスを魅力に」【コメント全文】
起業家や俳優として活動する新田さちか（27）が、下着ブランド「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」の新ブランドアンバサダーを1月から務めることが発表された。
【写真】やわぴたブラ！新田さちかが着こなす
AMOSTYLEは、トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する毎日をかわいく、ハッピーに過ごしたい、そんな願いをかなえるブランド。新田は、大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入りし、2023年には地元石川県の観光大使に就いた。
AMOSTYLEが掲げる「自分らしさを大切にしながら、日常も気分もアップデートしていく女性」を体現する存在として、新田のライフスタイルや発信力に共感したことから実現した。
■新田さちか コメント全文
ブランドアンバサダーとして、AMOSTYLEの魅力をお伝えできることにとてもワクワクしています。マイナスをプラスに変えてきた経験から、コンプレックスを魅力に変える体験を伝えたいです。挑戦を重ねる中で見つけた、自分をもっと好きになるヒントを届けていきたいです！
