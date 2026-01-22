元モーニング娘。でタレントの矢口真里（43）が21日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。ハロー！プロジェクトの後輩グループ「Juice＝Juice」のバズりを喜んだ。

この日はモー娘。OGの石川梨華とラジオに出演。矢口が現役のハロプロメンバーについて「凄いよね。みんな頑張ってるよね」と言及すると、石川も「みんな頑張ってます」とかみ締めた。続けて矢口は「そしてJuice=Juiceがバズりました。バズりましたよ。ほんとうれしい」と喜んだ。石川も「凄いですよね」と感激した。

Juice＝Juiceが昨年10月にリリースした楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」（作詞作曲・山崎あおい、編曲・炭竃智弘）のミュージックビデオ（MV）の再生数は590万回を突破。アイドルやタレントによる踊ってみた動画も多数投稿されるなど、話題を集めている。

矢口は「他のアイドルさんがTikTokとかで踊ってくれてるとバズったなって感じがするんだけど、男性アイドルも女性アイドルもめっちゃやってくれてるんですよ」と話した。

石川は「ファンの方の合いの手が裏でとるんですよね。今、ハロプロのファンは裏の音で！煽りありで聞いてほしい。凄いんですよ」と、同曲のファンのコールをアピール。「ハロプロってつんく♂さん節っていうか16ビートのハロプロノリをファンの方も受け継いでくれてるんだって」と話した。