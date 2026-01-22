新潟県では今後も強い寒気の影響で大雪が見込まれるとして、JR東日本新潟支社は1月23日（金）の在来線で運転取り止めや運休が発生すると発表しました。



以下、午後1時10分現在の情報です。



【1月23日（金）】

◆特急しらゆき 運休

【上り】

しらゆき2号 新潟駅 ( 7:35発)～ 新井駅行き 全区間運休

しらゆき4号 新潟駅 (10:23発)～ 上越妙高駅行き 全区間運休





【下り】しらゆき1号 新井駅 (10:23発)～ 新潟駅行き 全区間運休しらゆき3号 上越妙高駅(13:09発)～ 新潟駅行き 全区間運休◆信越本線・柏崎駅 ～ 長岡駅 始発から正午頃まで上下線で運転取り止め◆上越線・六日町駅 ～ 小出駅 終日列車の運転取り止め・小出駅～長岡駅 上り線は18時頃から、下り線は20時頃からすべての列車運転取り止め◆飯山線・森宮野原駅～越後川口駅 始発から13時30分頃まで上下線で運転取り止め◆只見線・只見駅 ～ 小出駅 終日列車の運転取り止めこのほかの線区についても強風や大雪の影響により、遅れや運休が発生する可能性が高いとしています。24日（土）以降も遅れや運休の可能性があることから、今後の気象情報や列車の運行情報にご注意ください。