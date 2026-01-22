【大雪の影響】JR在来線 23日（金）の運転計画を発表（22日午後1時10分現在）《新潟》
新潟県では今後も強い寒気の影響で大雪が見込まれるとして、JR東日本新潟支社は1月23日（金）の在来線で運転取り止めや運休が発生すると発表しました。
以下、午後1時10分現在の情報です。
【1月23日（金）】
◆特急しらゆき 運休
【上り】
しらゆき2号 新潟駅 ( 7:35発)～ 新井駅行き 全区間運休
しらゆき4号 新潟駅 (10:23発)～ 上越妙高駅行き 全区間運休
しらゆき1号 新井駅 (10:23発)～ 新潟駅行き 全区間運休
しらゆき3号 上越妙高駅(13:09発)～ 新潟駅行き 全区間運休
◆信越本線
・柏崎駅 ～ 長岡駅 始発から正午頃まで上下線で運転取り止め
◆上越線
・六日町駅 ～ 小出駅 終日列車の運転取り止め
・小出駅～長岡駅 上り線は18時頃から、下り線は20時頃からすべての列車運転取り止め
◆飯山線
・森宮野原駅～越後川口駅 始発から13時30分頃まで上下線で運転取り止め
◆只見線
・只見駅 ～ 小出駅 終日列車の運転取り止め
このほかの線区についても強風や大雪の影響により、遅れや運休が発生する可能性が高いとしています。
24日（土）以降も遅れや運休の可能性があることから、今後の気象情報や列車の運行情報にご注意ください。