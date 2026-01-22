衆院選（２７日公示、２月８日投開票）に向け、各党が千葉県内選挙区への候補者擁立を加速させている。

２１日には自民党が公認候補を発表し、県内全１４選挙区での擁立を決めた。日本維新の会や共産党は新たな候補の出馬表明があった。参政党は３新人の追加公認を発表した。

自民は千葉１４区に新人で前船橋市議の長野春信氏（５３）を擁立する。県内で唯一、自民の立候補予定者が不在の「空白区」だったが、長野氏の出馬で県内全選挙区に自民候補が立つことになる。

維新からは、新人で司法書士の石塚貞通氏（５８）が千葉８区に立候補すると表明した。

共産党県委員会は、千葉３区に新人で党地区支部長の渡部公美子氏（４２）、千葉１２区に新人で党地区委員長の葛原茂氏（７４）をそれぞれ擁立すると発表。千葉１２区はこれまで自民現職のみ出馬を予定していたが、共産の擁立で選挙戦となる。

参政は千葉５区に衆院議員秘書の宮路純一氏（３６）、千葉６区にパート従業員の出羽幹子氏（５９）、千葉１４区にパート従業員の中村愛氏（４２）の３新人を擁立すると発表した。千葉６区から出馬を予定していたＩＴエンジニアの前田裕介氏（５１）は千葉９区に立候補する。