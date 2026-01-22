¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó±Ç²è¤«¤é¡Ö¥Èー¥ó¤ËÊÑ²½¡×
¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¼ç±é¡¢¡ÊMCU¡Ë¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó±Ç²èÂè4ÃÆ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ë¥Èー¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Á°3ºî¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ï¥Ã¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥Ã¥È¥ó¤¬ÊÆ¤Ë¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æü·Ï¤Î·ì¤ò°ú¤¯¥¯¥ì¥Ã¥È¥ó¤Ï¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー/¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÇMCU¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥ó¥Õー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¡Ø¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥Áー¥à¤òÀ½ºî¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥Ç¥£¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¯¥ì¥Ã¥È¥ó´ÆÆÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÊÑ²½¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬»²²Ã¤·¤¿»þ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢²¿¤«°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÏÈà¤Î¿ÍÀ¸¤Î¿·¾Ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Èー¥ó¤ÎÊÑ²½¤¬ËÍ¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á´Á³°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯ËþÂ¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ø¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡Ù¤Î·ëËö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñー¥«ー¤Î¿·¤·¤¤Æü¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎMCUÈÇ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù±Ç²è¥·¥êー¥º¤Ç°Õ³°¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀï¤¤¡×¤Ë½¸Ãæ¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãー¤ä¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡¢¥È¥¥ー¥à¥¹¥Èー¥ó¤È¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÎ¢Ï©ÃÏ¤«¤é´í¸±¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼«Á³¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¥Ïー¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁýÎÌ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
»£±Æ¤Ï2025Ç¯8·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×ºÑ¤ß¡£2026Ç¯7·î31Æü¤ËÁ´ÊÆ¸ø³«Í½Äê¡£ÆüËÜ¸ø³«¤Ï2026Ç¯²Æ¡£
