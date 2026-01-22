「御上先生」出演俳優「多分世界一簡単で美味い」手作り無水カレー公開「えのきがたくさん」「作ってみたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/22】俳優の夏生大湖が21日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りしたカレーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」出演24歳俳優「えのきがたくさん」手作り簡単無水カレー
夏生は18日に「TikTokで流れてきた無水カレー思いつきで作ったけどすっごい美味しい」と投稿。翌19日には「画像はありません ご飯映えさせるの苦手でして」とポストし、20日に「多分世界一簡単で美味い」とカレーの写真を公開した。えのきなどが入ったカレーライスが収められている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう！」「えのきがたくさん」「写真待ってた」「映えてるよ！」「作ってみたい」「カレー食べたくなった」「料理上手」といったコメントが寄せられている。夏生は、TBS系日曜劇場「御上先生」で和久井翔を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
