DAIGO、父親参加のお遊戯会でおじいさん役熱演 “DAI語”アドリブ披露で「大人はドッカンだった」
【モデルプレス＝2026/01/22】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが、21日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜よる8時〜）に出演。子育てエピソードを明かした。
DAIGOは、子供が幼稚園に入園して3ヶ月ほどの園内行事にて、父親参加のお遊戯会に出演したという。このお遊戯会でDAIGOは童話『おおきなかぶ』のおじいさん役に抜擢されたが、本番になって「個性出したくなっちゃった」と回顧。「おばあさんが来て『これはなんじゃ？』と言った時に『“KB”じゃよ』って言っちゃった」と“DAI語”のアドリブを入れたと明かした。
すると、「おばあさん役の人もすごい最高の返しをしてくれて。『えっKB？』と言われて『かぶ』と返したら、子供は全く無反応なんですけど、大人はドッカンだった」と大人たちにはウケたという。DAIGOは「本当は個性出しちゃダメかなっていう自分もいたんです。（子供が）まだ幼稚園入って3ヶ月くらいで。でも、良いんだと思ってそこからアルファベット（DAI語）、うぃっしゅ！、ステップ全部使っちゃった」と自身の持ちネタを披露したと告白し、スタジオは笑いに包まれていた。
DAIGOは女優の北川景子と2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
