¡Ö9³¬¤Î²°¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡×Êì¿Æ¤¬¡È3²ó¡É¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÔÀä¤ÊÍÄ¾¯´ü¡¡K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿²áµî¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×CLEO¡Ê¥¯¥ì¥ª¡Ë¤Î¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿·¤·¤¯¥Ï¥½¥½ CBS¡×¤Ë¤ÏºÇ¶á¡¢¡ÖÂè1À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÈCLEO¡É¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢»ä¤â¶µ²ñ¤ËÄÌ¤¦½÷À¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢·ëº§È¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ëµ¿ÏÇ
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¸·¤·¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡ÖÊì¤ÏÁá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ì½ï¤ËÊë¤é¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Èµ¯¤³¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÊì¤Ï¤¬¤ó¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼£ÎÅ¤Ï¼õ¤±¤º¡¢µ§Åø±¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¾®³Ø1¡Á2Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤éÊì¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÊì¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÅö»þ¡¢Éã¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢°å»Õ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£20Âå¤Î¼ã¤¤»þ´ü¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤¡¢6¡Á7Ç¯³Ø¤ó¤À¡£»ä¤ÏÁÄÉãÊì¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Éã¤ÎºÆº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉã¤Ï¼ã¤¯¤·¤ÆºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¿ÍÀ¸¤òÈñ¤ä¤·¤¿Ëö¤ËºÆº§¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Êì¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÍè¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¡£»ä¤¬Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Éã¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÙ¶¯¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤¬¤È¤Æ¤â¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¸ºß¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤ËºÆº§¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ëº§À¸³è¤Ï½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÉã¤È¿·¤·¤¤Êì¤ÎÃç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á1Ç¯¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¤ÎÆóÅÙÌÜ¤ÎºÆº§¤¬¡¢»ä¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÉÔÃç¤äÁè¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Éã¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÄ¤¶¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Äï¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤âÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Éã¿Æ¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎºÆº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È3¿ÍÌÜ¡É¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÁêÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÉã¤Ï²ÈÄí¤è¤ê¤â¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Ë¤Ð¤«¤êË×Æ¬¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¤·¤¤Êì¤Ï»ä¤Ø¤ÎÁþ¤·¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò°¤¯¸À¤Ã¤ÆÉã¤Ë¼¸¤é¤»¤¿¡£Éã¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¼¸¤é¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²¥¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁÄÉãÊì¤«¤é¤Î°¦¾ð¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁÄÉãÊì¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÊª»ö¤ò¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Îº¢¡¢°ìÅÙ¤À¤±¡È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£9³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²°¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÄË¤½¤¦¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¸ÉÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊªÍß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é·çË³´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1999Ç¯¤ËCLEO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤â¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¯¡¦¥É¥®¥ç¥ó¡¢¥Ç¥£¥Ë¤ò·Þ¤¨¤ÆCLEO¤ò3¿ÍÁÈ¤ÇºÆ·ëÀ®¤·¤¿¡£2025Ç¯8·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤ÎÎø¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¡£