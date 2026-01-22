２２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２６．７８ポイント（０．１０％）安の２６５５８．２８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３０．９６ポイント（０．３４％）安の９０９１．９９ポイントと反落した。売買代金は１３１６億２７９０万香港ドルとなっている（２１日前場は１２７６億５３３０万香港ドル）。

中国経済の先行き不透明感が重しとなる流れ。当局は景気支援の動きを強めているが、経済効果を見極めたいとするムードも漂っている。市場では金融緩和の観測も高まっているが、実際に打ち出されるかも気がかりだ。また、欧米の対立懸念はひとまず後退したが、米国の覇権主義は依然として警戒されている。昨夜の米株高などを手がかりに買い先行したが、上値は重く、指数は前引けにかけてマイナスに転じた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．４％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．０％安、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が２．８％安と下げが目立った。

セクター別では、産金・非鉄が安い。紫金鉱業のほか、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．５％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が３．６％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が３．５％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が２．４％、中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）と新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）がそろって１．８％ずつ下落した。

医療サービスの銘柄群もさえない。京東健康のほか、平安健康医療科技（１８３３／ＨＫ）が３．０％安、阿里健康信息技術（２４１／ＨＫ）が１．６％安、訊飛医療科技（２５０６／ＨＫ）が１．３％安で前場取引を終えた。

半面、石油セクターはしっかり。業界大手３社の中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が３．５％、中国石油化工（３８６／ＨＫ）が３．２％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．１％、原油掘削の中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が４．２％ずつ上昇した。

本土マーケットも反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１５％安の４１１０．８６ポイントで前場の取引を終了した。銀行・保険が安い。医薬、ハイテク、産金・非鉄、自動車、食品飲料なども売られた。半面、エネルギーは高い。不動産、軍需産業も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）