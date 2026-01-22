スポーツカー並みの加速性能

（翻訳者注：この記事は後編となります。デザインやプラットフォームについては前編で解説しています。）

EX60のパワートレインは3種類用意される。まず、シングルモーターの後輪駆動モデル『P6』では80kWh（実効容量）のバッテリーを搭載し、最高出力374ps、WLTPサイクルにおける航続距離は620kmとされる。



新型『EX60』のインテリア

デュアルモーターの四輪駆動モデル『P10』は合計出力510psを発生し、91kWhバッテリーにより航続距離を660kmに拡大。最大充電速度も320kWから370kWに向上し、市販EVの中でも最速クラスの充電性能を実現している。

最上位モデルの『P12』は、デュアルモーターで合計出力680psを発生する。ボルボ史上最もパワフルなモデルであり、0-100km/h加速3.9秒とスポーツカー並みの性能を誇る。P12は2027年第1四半期に発売予定で、欧州車としては最大級となる112kWhバッテリーを搭載。1回の充電で810kmという航続距離を実現している。

EX60クロスカントリーは四輪駆動のみの設定となる。当初は航続距離640kmのP10が選択可能で、上位のP12も後日追加される予定だ。

デジタル中心のミニマルな内装

EX60は、これまでのボルボ車と同様にミニマルなコックピットレイアウトを採用している。ダッシュボードは多層構造で、運転席正面にデジタルディスプレイ、中央にはメイン操作インターフェースとなる大型タッチスクリーンが配置される。物理的な操作系はステアリングホイールとステアリングコラムのレバーのみに集約されている。

近年の新モデルではサイドミラー調整用の従来型トグルスイッチが廃止されている。このことはEX30で話題を呼んだが、フライス氏によると、ボルボはフィードバックを慎重に分析しており、EX60では物理操作とデジタル操作の適切なバランスを実現できたという。



新型『EX60』のインテリア

「お客様がどのような操作方法を求めているかを探るため、調査と分析を行っています。EX60では良いバランスを見出せたと考えています。ただし、将来的にはさらに改善する可能性あります」とフライス氏は語った。

「最も重要なのは、操作を可能な限り直感的にすることです。つまり、お客様が多くの設定に煩わされる必要がないようにするのです」

欧州の自動車安全試験機関ユーロNCAPは最近、メーカーに対してシンプルで直感的な操作インターフェースの採用を求めている。そんな中、ボルボが物理的なスイッチやボタンを減らしている理由について、フライス氏は走行中の操作において、タッチスクリーンや音声制御機能はむしろ安全性を高めると説明した。

AIアシスタントで自然な会話を

EX60のインフォテインメント、運転支援、車両制御システムは全て、次世代コンピューティングシステム『HuginCore』で制御される。これは「車両が考え、処理し、行動することを可能にする」ものだという。

サミュエルソン氏はAUTOCARに対し、HuginCoreは本質的に「今後の全SPA2/SPA3プラットフォーム採用車向けの単一ソフトウェアスタックであり、メカトロニクスを管理するコントローラーを備えたセントラルコンピューター」だと説明した。



新型『EX60』のエクステリア

毎秒500億回の演算処理能力を持ち、従来システムと比べて動作速度と機能性が大幅に向上したと言われる。さらに無線アップデート（OTA）対応により、理論上は車両の稼働期間中ずっと最新状態を維持できる。

「ソフトウェア開発を大幅に高速化し、より大規模な展開を可能にするプラットフォームです」とサミュエルソン氏は述べ、EX30とEX90で悩まされたソフトウェア問題が修正されたことを明かした。むしろこの問題が、新プラットフォームを最適化する助けになったという。「骨の折れる修正プロセスは完了しました。今やボルボは優れたソフトウェア品質を実現しています」と同氏は語った。

EX60の強力な演算能力により、ボルボと協業関係にあるグーグルのAIアシスタント『ジェミニ（Gemini）』を車両と深く統合することに成功した。これにより「ほぼすべてをコントロール可能」だとフライス氏は言う。

ボルボは、ジェミニを車両に統合することで、特定のコマンドや指示フレーズを覚える必要なく、自然でパーソナライズされた「会話」が可能になるとしている。例えば、メールボックス内のホテル予約を検索したり、ナビの経路を計画したり、最近購入した品物がEX60のトランクに収まるかどうかを判断したりすることができるという。