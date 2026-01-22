お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が21日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。妻が大ファンだという人気芸人を明かした。

同番組にゲスト出演した「コットン」きょんに対し、「かまいたち」山内健司は「きょんはもうオネエになってるの？」と質問。濱家も「きょんとりんたろー。はもう今そうやなぁ」と触れると、きょんの相方・西村真二は「女装をやりすぎて」と説明した。

そして「役が抜けないから、こないだ楽屋に戻っても“西村さん、このあと何時だっけ？”」とフェミニンに答えたことを明かすと、きょんも「どっちがどっちか分からない時期はありました」と告白した。すると濱家は「うちの奥さんが大好きで、きょんのこと」と切り出した。

「こないだ若槻千夏さんの展示会みたいなので、呼ばれて行って。ほんなら奥さんが“きょんさんや…”」と感激していたといい、「めちゃくちゃ好きやねん」と明かした。きょんは「濱家さんが来られる前に、奥さんが展示会にいらっしゃったんですよ。やたら僕の後ろをずーっと見てくれてる人がいるなと思ったら、濱家さんの奥さん」と振り返り、「ありがとうございます」と感謝していた。