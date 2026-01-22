俳優の松重豊（63）が21日放送のNHK「星野源と松重豊のおともだち」(水曜後11・00）に出演。自身の主演作品が韓国で与えた影響について語った。

歌手で俳優の星野源と韓国を旅し、食事をすることに。星野が「韓国って前はあんまり1人で食べ物を食べにくるみたいなってあんまりなかったって聞いたんですけれども」と切り出すと、松重は「ちょっとタブーだったんですよ」と続けた。

「結局パンチャンっていう、前菜軍団がブワーっと来るじゃないですか。小鉢みたいなのが大体出てくるから、1人だと失礼なんですよ」と理由を説明。「だから何か人数で来て食べて帰るっていう食文化だったんだけど、どうやら『孤独のグルメ』みたいに。一人で食べてもいいんじゃないかっていうことで。割とそれが韓国中に浸透したらしいんです」と明かした。

松重が主演を務める大人気長寿ドラマシリーズ「孤独のグルメ」は韓国でも人気であったため、星野が「ってことは、韓国文化に凄く影響を与えたっていうことですね」と念を押すと、松重は「それで自分がそんなにうれしいかって言ったらそうでもないんだけど」と淡々と話した。

星野は「それって凄く大きいことじゃないですか。凄く大きいから、でもポジティブですけれどね。おいしそうだし、自分もああいうふうに食べてみたいって、日本でもいっぱいいるみたいじゃないですか」と言い、「松重さんのドラマがはやることによって、堂々とみんなができるっていうのは凄いですよね。文化に影響を凄く与えている」としみじみと話した。

松重は「かといって、じゃあ自由に1人で食べ歩ける人生かって言ったら、なかなかそうもいかなくなった」と苦笑。「逆に1人で行くと大変なことになるんで」と人気になりすぎたゆえの苦労も語った。