高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第79回が１月22日に放送され、話題を呼んでいます。

今日のドラマでは教員資格をとるために、白鳥倶楽部で勉強を続けるサワ（円井わんさん）のもとへトキ（高石あかりさん）へやってきます。

しかしなぜかサワはそっけない態度で…。

＊以下１月22日放送回のネタバレを含みます。

＜79回のあらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）先生日録の盛り上がりを心配する錦織（吉沢亮さん）と江藤（佐野史郎さん）。

江藤はヘブンを受け入れる市民の様子を見て、錦織にある提案をもちかける。

その頃、遊郭ではなみ（さとうほなみさん）に身請けの話がくる。

受ければ晴れて遊郭をやめて天国町も脱出！

・・・なのだが、なみは一歩踏み出せない。

そんな中、身請けを申し出た福間（ヒロウエノさん）が、なみの元を訪れる。

トキを前に苛立つサワ

教員試験合格を目指し、「山橋薬舗」の中の「白鳥倶楽部」で勉強を続けるサワ。そこにサワの姿を見かけたトキがやってきます。

しかしサワは「それで？ 私、今勉強したいんだけど」とそっけない態度。

そうこうしている間に、土木技師を目指す土江、弁護士を目指す門脇たちからちやほやされだしたトキ。そのそばで、サワは徐々に苛立った表情に。

お酒を勧められたトキに対して「飲んでいったら？」と言い捨てたサワ。

驚いた表情のトキを前に、ムスっとしたサワは「お二人もおトキと話したそうだけん。失礼します。」と席を立つと、そのまま「白鳥倶楽部」を出て行ってしまうのでした。

視聴者の感想

ヘブンとの結婚で裕福となり、また新聞記事の連載「ヘブン先生日録」の影響ですっかり有名人となったトキ。

一方、貧しい長屋暮らしでのよき友人であったサワは、急に”時の人”となったトキに複雑な心境を抱きます。

そのためか、自分の元をたずねてくれたトキに対し、そっけない態度を見せてしまいました。また、そんな自分にいたたまれなくなったのか、ついには席を立ってしまい…

その様子を見て視聴者からは「トキってサワにはいつもちょっと無神経だったよね。全国民をサワの味方につける脚本の上手さよ」「トキの女優さんも恨めしい顔だなと思っていたけど、サワも恨めしい顔が似合うな」「サワの気持ちもなみの戸惑いも分かる。でもトキは知らない。＜うらめしい＞は分かっても＜うらやましい＞には気づかない」「あれは、都会に生まれて実家も太くて学生時代に海外留学とかして氷河期でもすんなり大企業に就職できた友達にばったり会った時の私。自分の中にある醜い気持ちに気づいてるんだけど、どうしようもなかったなあ」「お互いに傷つけあったりせずに、それぞれのうらめしいを描いている、ばけばけの世界観とてもいい」「＜うらめしい＞が【ばけばけ】のテーマなのも、努力や思いが必ずし叶うことなんてありえないのは十分承知の上で、それでもおサワちゃんには報われてほしい」といった感想が。

この先、トキとサワは和解できるのでしょうか？ 明日の放送が待たれます。

ーーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。