¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤¬ÉðË¤µ¤ó¸«¼º¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¡µþÅÔ¤Ç¡Ö¤Ö¤é¤êÎ¹¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº¸¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¹±Îã¤ÎÎ¹´ë²è¡ÖÊ¡²¬NEWS¥Õ¥¡¥¤¥ëCUBEÆÃÊÌÊÔ¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹ÏÂÅÄµ£Åê¼ê¤È¹Ô¤¯¡ªµþÅÔ¤Ö¤é¤êÎ¹¡×¤¬1·î31Æü¸á¸å3»þ¤«¤éTNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤òµó¤²¡¢40Âå°Ê¹ß¤â¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÅêµå½Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢àºÇ¸å¤Î¾¾ºäÀ¤Âåá¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£Æ±¶É¤Î¡Ö¤Ö¤é¤êÎ¹¡×´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç6²ó½Ð±é¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¡×¤ò¸«¤»¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÀéÇ¯¤Î¸ÅÅÔ¡¦µþÅÔ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬ºòÇ¯¡¢Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿µ³¼ê¤ÎÉðË¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¡£µþÅÔ¤Ï¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆàÀ»ÃÏá¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Éð¤µ¤ó¤¬ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¤Î¤Ï±¹¼Ë¡Ê¤¤å¤¦¤·¤ã¡Ë¡¦·ªÅì¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¶¥ÁöÇÏ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì40¸ÄÊ¬¤È¤¤¤¦¹Âç¤Ê»ÜÀß¤Ç¡¢Éð¤µ¤ó¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤âÂ³½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡Î¹´ë²è¤Ë¤Ï¡¢TNCÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÃÓÅÄ¿Æ¶½¤µ¤ó¤é¤¬Æ±¹Ô¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤ÎàÁÇ´éá¤ÈàËÜ²»á¤¬³Ú¤·¤á¤ë55Ê¬´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£