¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂÎÁà¶¥µ»¤Ç10ÅÀËþÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡Ä¡£ÆüËÜÂÎÁà³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBEGIN¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¾åÃÏÅù¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Live¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤º¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µÜ¸Å¤ÇLive¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¹Ô¤¯¤¾¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡ÖBEGIN¡×¤Î¾åÃÏÅù(53)¡á²Æì¸©ÀÐ³ÀÅç½Ð¿È¡á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸µÂÎÁàÁª¼ê¤Î¿¹Ëö¿µÆó(68)¡£
¡¡²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¿¹Ëö¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëµï¼ò²°¡Ö¤ß¤ã¡Á¤¯¾¦Å¹¡×¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¡£¾åÃÏ¤Ï±¦¼ê¤Ë1998Ç¯¤ÎÄ¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥È¡¼¥Á¡¢º¸¼ê¤Ë2020Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥È¡¼¥Á¤ò»ý¤Á¡¢¿¹Ëö¤Ï¹õ¤Î¥´¥à¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤Æ¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹Ëö¤Î¶á±Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ê¤ª´é¡×¡Ö¤ªÇ¯¤Ï½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤±¤ÉÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¡Ö¤¤¤ä¤µ¤¹¤¬¡ª 68ºÐ¤Î¿ÈÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¸½Ìò¤Îº¢¤«¤é¿¹Ëö¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¤³¤ÎÀ¸¤Êý¡×¡ÖÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤Ï¤µ¤¹¤¬¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ªÂÎÁà¤Ç¤Î´¶Æ°¡¢Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡¿¹Ëö¤Ï84Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂÎÁà¶¥µ»¡¢¼ïÌÜÊÌ¡¦Å´ËÀ·è¾¡¤Ç10ÅÀËþÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÄ·ÇÏ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£