¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë²ó¤·½³¤êÏ¢È¯à¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤Î³ÊÆ®²ÈáÄ¹Ìî¤¸¤å¤ê¤¢¤Ë¡Ö¶ñ»Ö·ø¤µ¤ó¡¢½³¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
Çò¤¤¥Ê¡¼¥¹Éþ¤Ç4Ï¢È¯
¡¡¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤Ç½÷Í¥¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÄ¹Ìî¤¸¤å¤ê¤¢¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÁê¼ê¤Ë°µ´¬¤Î²ó¤·½³¤êÏ¢È¯Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ìî¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¸µWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¤µ¤ó(²Æì¸©½Ð¿È)¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¶ñ»Ö·ø¤µ¤ó¤¬¹½¤¨¤¿¥ß¥Ã¥È¤Ë¡¢Çò¤¤¥Ê¡¼¥¹Éþ»Ñ¤ÎÄ¹Ìî¤¬µ¤¹ç¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²ó¤·½³¤ê¤ò4Ï¢È¯¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶ñ»Ö·ø¤µ¤ó¤Ï¥¥Ã¥¯¤ÎÀª¤¤¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÄË¤Ã¡×¡Ö¤ä¤á¤í¡¼¡×¤È¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤â¡£Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¶ñ»Ö·ø¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥Á¥ã¥ó¥×¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤½³¤ê¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¶ñ»Ö·ø¤µ¤ó¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¶ñ»Ö·ø¤µ¤ó¡¢Èþ½÷¤Ë½³¤é¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ä¹Ìî¤Ï¶õ¼ê2ÃÊ¤ÎÏÓÁ°¡£¸½Ìò¤Î´Ç¸î»Õ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ±Ç²è¤äÆÃ»£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£22Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£