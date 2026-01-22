¡ÖÀ¸Â¤Ç¤¹¤«¡©´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×µ×¡¹àÂ½Ð¤·á»Ñ¸ø³«¤Î20ºÐ¡¦Êõ»ýº»Æá¤Ë¡Ö¤â¤©¡¼¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¤ÎÀ¼
¸ø±à¤Çà°Û¼¡¸µá¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÊõ»ýº»Æá(20)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂ½Ð¤·¤¿¡£À®¿Í¤ÎÆü¤ÏÀã¤¬»¶¤é¤Ä¤¤¤Æ´¨²á¤®¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø±à¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¸½ºß¡¢Êõ»ý¤ÏÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤â¤©¡¼¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡ÖÊõ»ý¤µ¤ó¤Î¾åÉÊ¤Ê²Ä°¦¤µ¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¸Â¤Ç¤¹¤«¡©´¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£