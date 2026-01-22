森香澄、初恋の人からの呼ばれ方…衝撃 「尽くしちゃう」エピソードに共演者“ドン引き”
タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、22日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。初恋の人物の衝撃的な言葉を明かした。
【写真】ボディラインあらわな衣装でキャバ嬢デビューした森香澄
2019年にテレビ東京にアナウンサー入社し、23年に同局を退社すると、“令和のあざと女王”として多方面で活躍中の森。この日はさまざまなトークテーマから森の素顔を明らかにした。その中で、森が中学時代に恋心を寄せていた人物が、男友達としていた会話を聞き、ドン引きしたエピソードを披露した。
その会話はクイズ形式で明かされたが、「アイツ（森香澄）は女じゃないから 奴隷だから」との衝撃的な答えにスタジオメンバーも「ひどい…」とドン引き。森は自身が「尽くしちゃうタイプ」だと前置きした上で「当時は中学生で、好きだった人。まあ中学生の言葉だったんですけど、代わりに宿題をやったりノートを貸したりとか、それは私の中で愛情表現だったんですけど、その子にとっては“奴隷”だったっていう」と苦笑いを浮かべた。
森が「利用されてましたね…」と振り返ると、クイズに参加していたハライチ岩井勇気は「答えられないよ俺たち…。外した時のダメージがでかすぎる」と本音をポロリ。澤部佑も「まあ、中学生くらいだと男性も照れていた可能性もあるのかな…」とフォローを入れていた。
