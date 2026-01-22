東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、贈賄の罪に問われている出版大手「KADOKAWA」の元会長に対し、東京地裁はさきほど、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

出版大手「KADOKAWA」の元会長・角川歴彦被告（82）はオリンピックのスポンサーに選定してもらいたいなどと大会組織委員会元理事の高橋治之被告に依頼し、謝礼としておよそ6900万円の賄賂を渡した罪に問われています。

検察側は、「オリンピックという国家的プロジェクトの案件は角川被告の了解なしに進められなかった」「公的な大会を一企業の利益のために利用して国内外からの信頼を失墜させた非常に悪質な犯行」などとして、角川被告に懲役3年を求刑。一方の弁護側は、角川被告に決裁権限がなく、部下からの報告や相談を受ける立場になかったなどとして、無罪を主張していました。

角川被告はこの刑事事件とは別に、否認するほど勾留が長引くいわゆる「人質司法」によって精神的苦痛を受けたとして、国に賠償を求める訴えを東京地裁に起こしています。