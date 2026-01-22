2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が、21日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。全盛期の収支に共演者が驚く場面があった。

番組では「未来のオリンピアンを目指す親子に聞いた！フィギュアスケートを習うのはここが大変」として街頭アンケートを実施。そこでは送迎や体重管理などのサポートの他、「20万ぐらい」というシューズや「10万円以上」の衣装など、金銭面での苦労が語られた。これを受けて「どれくらいかかるんですか？」との質問に、高橋さんは「人それぞれ」としながら、「こないだざっくり計算した」と打ち明けた。

そして「一番全盛期の、賞金とかを含めたうえで、1年間マイナス700万円の赤字」と公表すると、「かまいたち」山内健司は「えっ！一番いい時で！？それもうワケが分からんじゃないですか」と驚がく。高橋さんも「ワケが分からなかったですね」とあきれた。

続けて「だから普段私、結構テレビってリラックスさせてもらって発言してるんですけど、毎回親にちょっと叱られるんですね」と告白。「“でもいいじゃん、大人なんだから”って言ってるんですけど、その金額を知ってからちょっと気を遣うようになりました」と“反省”していた。