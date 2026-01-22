メッツが２１日（日本時間２２日）、昨季ブルワーズでナ・リーグ最多の１７勝を挙げたフレディ・ペラルタ投手（２９）を２対２のトレードで獲得した。

ペラルタとトビアス・マイヤーズ投手を獲得し、ブランドン・スプロート投手とジェット・ウィリアムズ内野手を放出した。ペラルタはドジャースも獲得に乗り出していたと報じられている。

ドミニカ共和国出身のペラルタは２０１８年にメジャーデビュー。２０２１年から頭角を表し昨季、３３試合に登板し１７勝８敗、リーグ４位の防御率２・７０をマーク。２０４奪三振はリーグ６位だったが、メジャーで２人しかいない３年連続２００奪三振を記録した。今季オフにはフリーエージェント（ＦＡ）になることが確実視されていたことでブルワーズが放出先を探していた。ともにメッツに移籍するマイヤーズは２７歳。昨季は１勝２敗に終わったがデビュー年の一昨年は９勝した右腕。

一方、ブルワーズ移籍のスプロートは２５歳で昨季はメジャーで０勝１敗、防御率４・７９だが、３Ａでは８勝６敗、４・２４で将来を嘱望されている右腕だ。２２歳のウィリアムズは昨季マイナーで打率２割６分１厘、１７本塁打した強打の内野手。