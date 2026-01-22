西野亮廣、講演会が大雪のため延期 心境つづる「お客様の安全を最優先に考え、中止・延期という判断を下された主催者の皆様に、心からの感謝と深い敬意」
お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）が22日、自身のXを更新。京都・福知山での講演会が大雪の影響で延期になったと発表した。
【画像】男前〜 講演会の延期を発表し、運営側への感謝を伝えたキングコング・西野亮廣
西野は「一般社団法人福知山ユナイテッド様主催の『西野亮廣講演会 in 福知山』は、大雪の影響を受け、延期となりました」と発表。「この日を楽しみにしてくださっていた皆様には、心よりお詫び申し上げます。皆様が予定を調整し、この日を待ってくださっていたことを思うと、本当に胸が痛みます」と心境をつづった。
その上で、「お客様の安全を最優先に考え、中止・延期という判断を下された主催者の皆様に、心からの感謝と深い敬意を表します」と運営側に感謝。「イベントを主催する立場に身を置く者として、この判断がどれほど苦しく、また大きな勇気を伴うものかは痛いほど理解しています。それでもなお、『実施しない』という選択をされたことは、極めて誠実で、尊重されるべき判断だと感じています」とコメントした。
続けて「今回は延期という形となりましたが、CHIMNEYTOWNとして、次の機会に向けてできる限りのサポートをさせていただく所存です。『守るための判断をした人が、きちんと報われる』。そんな文化を、これからも皆さんと共に育てていけたら嬉しく思います」と結んだ。
