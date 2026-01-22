俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。愛車・ハーレーダビッドソンの2026年初乗りを報告しました。

【写真を見る】【 彩雪 】愛車・ハーレー 2026年初乗りを報告「今年も愛車でいろんなところに行きたい！」





彩雪さんは、「2026年初乗りした日のvlog」と題して、動画を投稿。「バイクに乗ってカフェに行って、珈琲を飲みながら本を読む、最高の休日」を公開しています。









彩雪さんの愛車は「ハーレーダビッドソン XL883R」。









この愛車について彩雪さんは「乗りやすいし すごく楽しい そしてかっこいい」と綴っています。









それでも「ヘアセットしたけどヘルメットで完璧に崩れました笑」とバイク女子ならではの悩みを吐露。









愛車でライダーズカフェを訪れた彩雪さんは、ランチに『タコライス』を注文。









「そういえば前に来た時もタコライス食べたな」「ハマったら何回もリピートしちゃうタイプです」と明かします。









食事の後は「読書&珈琲タイム」を楽しんだ彩雪さんは、「休日はバイク乗ってお出かけしてカフェで読書が至高」と綴っています。









彩雪さんは「ゆっくりできたし、天気も良くて楽しかった」と、休日を満喫できたようで、「今年も愛車でいろんなところに行きたい！」と締めくくりました。









【担当：芸能情報ステーション】