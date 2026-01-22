日版、鳥獣戯画の兎やカエルを蛍光色でポップにデザイン「ビビッと！鳥獣戯画」シリーズを1月27日より発売
日本出版販売（日版）は、国宝「鳥獣戯画」をモチーフにしたステーショナリーシリーズ「ビビッと！鳥獣戯画」の新商品10種を1月27日より全国の書店や雑貨店、オンラインショップ「Komamono Lab」やECサイトなどで順次販売を開始する。
「鳥獣戯画」は、日本最古のマンガともいわれる絵巻物。1952年に国宝に指定されている。本商品は「鳥獣戯画」の特徴である墨一色の線描写に、蛍光のビビッドカラーを組み合わせることで、味わいのある線で描かれた動物たちのユニークな動きや表情を、より一層引き立たせたポップなデザインに仕上がっている。
ビビッと！鳥獣戯画 ダイカット付箋
種類：4種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる、さる）
価格：495円
サイズ：W70×H70mm以内
ビビッと！鳥獣戯画 ダイカットステッカー
種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）
価格：385円
サイズ：W70×H70mm以内
ビビッと！鳥獣戯画 A6メモ
種類：2種（うさぎ、かえる）
価格：594円
サイズ：W105×H148×D10mm
仕様：60枚、5mm方眼
ビビッと！鳥獣戯画 B6リングノート
種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）
価格：693円
サイズ：W148×H182×D10mm
仕様：60枚（120ページ）、5mm方眼
ビビッと！鳥獣戯画 クリアスタンプ
種類：2種（うさぎ、かえる）
価格：638円
ビビッと！鳥獣戯画 アクリルクリップ
種類：2種（うさぎ、かえる）
価格：605円
サイズ：W60×H60×D15mm以内
ビビッと！鳥獣戯画 ブックマーカー
種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）
価格：440円
サイズ：W60×H90mm
ビビッと！鳥獣戯画 ブックカバー
種類：2種（うさぎ、かえる）
価格：1,518円
サイズ：W320×H210mm（展開時）※文庫本サイズ
ビビッと！鳥獣戯画 ペンケース
種類：2種（うさぎ、かえる）
価格：1,430円
サイズ：W60×H180×D20mm
仕様：メッシュ素材
ビビッと！鳥獣戯画 サコッシュ
種類：2種（うさぎ、かえる）
価格：1,848円
サイズ：W115×H190×D20mm
仕様：メッシュ素材