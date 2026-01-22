【「ビビッと！鳥獣戯画」シリーズ】 1月27日 発売

【拡大画像へ】

日本出版販売（日版）は、国宝「鳥獣戯画」をモチーフにしたステーショナリーシリーズ「ビビッと！鳥獣戯画」の新商品10種を1月27日より全国の書店や雑貨店、オンラインショップ「Komamono Lab」やECサイトなどで順次販売を開始する。

「鳥獣戯画」は、日本最古のマンガともいわれる絵巻物。1952年に国宝に指定されている。本商品は「鳥獣戯画」の特徴である墨一色の線描写に、蛍光のビビッドカラーを組み合わせることで、味わいのある線で描かれた動物たちのユニークな動きや表情を、より一層引き立たせたポップなデザインに仕上がっている。

ビビッと！鳥獣戯画 ダイカット付箋

種類：4種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる、さる）

価格：495円

サイズ：W70×H70mm以内

ビビッと！鳥獣戯画 ダイカットステッカー

種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）

価格：385円

サイズ：W70×H70mm以内

ビビッと！鳥獣戯画 A6メモ

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：594円

サイズ：W105×H148×D10mm

仕様：60枚、5mm方眼

ビビッと！鳥獣戯画 B6リングノート

種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）

価格：693円

サイズ：W148×H182×D10mm

仕様：60枚（120ページ）、5mm方眼

ビビッと！鳥獣戯画 クリアスタンプ

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：638円

ビビッと！鳥獣戯画 アクリルクリップ

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：605円

サイズ：W60×H60×D15mm以内

ビビッと！鳥獣戯画 ブックマーカー

種類：3種（うさぎ、かえる、うさぎ・かえる）

価格：440円

サイズ：W60×H90mm

ビビッと！鳥獣戯画 ブックカバー

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：1,518円

サイズ：W320×H210mm（展開時）※文庫本サイズ

ビビッと！鳥獣戯画 ペンケース

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：1,430円

サイズ：W60×H180×D20mm

仕様：メッシュ素材

ビビッと！鳥獣戯画 サコッシュ

種類：2種（うさぎ、かえる）

価格：1,848円

サイズ：W115×H190×D20mm

仕様：メッシュ素材