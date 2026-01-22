ディアロン・フォックスがシーズン通算1万2000得点、3000アシスト、800スティールを突破

サンアントニオ・スパーズは、1月21日（現地時間20日、日付は以下同）に敵地トヨタ・センターで行われたヒューストン・ロケッツ戦を106－111で落とし、連勝が3で止まった。

スパーズではジュリアン・シャンペニーが8本の3ポイントシュートを沈めてゲームハイの27得点に8リバウンド2スティール、ディアロン・フォックスが14得点3リバウンド5アシスト、ビクター・ウェンバンヤマが14得点10リバウンド、ステフォン・キャッスルが13得点7リバウンド8アシスト、ケルドン・ジョンソンが12得点6リバウンド2スティールを記録。

といっても、この日スパーズはロケッツの堅守に苦戦。フィールドゴール成功率39.0パーセント（41／105）、3ポイント成功率28.0パーセント（14／50）に抑え込まれた。

そうした中、スパーズは在籍2年目のフォックスがNBA入りした2017年以降、リーグでわずか3人しかクリアしていないスタッツラインに達したとソーシャルメディアへ投稿。

キャリア9年目をプレーする28歳は、レギュラーシーズン通算566試合でキャリア平均21.4得点6.1アシスト1.4スティールをマーク。計1万2105得点、3471アシスト、802スティールを記録している。

この期間でシーズン通算1万2000得点、3000アシスト、800スティールをクリアしているのは、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ、ロサンゼルス・クリッパーズのジェームズ・ハーデンとフォックスのみ。スパーズでウェンバンヤマとともに得点源を務めるスコアリングガードは、リーグ有数のスタッツを残していると言えるだろう。



Since @swipathefox entered the league in 2017, he’s one of only three players with 12K+ PTS, 3K+ AST and 800+ STL 🦊📊 pic.twitter.com/61rhwR2P0a

- San Antonio Spurs (@spurs) January 20, 2026

