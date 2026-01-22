TWICE（トゥワイス）のJEONGYEON（ジョンヨン）が、Instagramを更新。JIHYO（ジヒョ）、MINA（ミナ）と一緒に、アメリカ・カリフォルニア州のサンフランシスコ動物園を訪れたプライベート感満載の動画と写真を公開した。

■TWICEジョンヨン＆ミナ＆ジヒョがお揃いのTシャツを着て記念撮影！

現在、ワールドツアー『TWICE [THIS IS FOR] WORLD TOUR』で北米各地を巡っているTWICE。ジョンヨン、ジヒョ、ミナは、束の間の休日にマネージャーやスタッフと動物園を訪れたようだ。

ジョンヨンはマネージャーが作成したというVlog動画をアップ。男性の声によるナレーションが付いたシュールな仕上がりで、ミナに似ていると言われるペンギンの写真が投影されたシーンには「ミナの友達こんにちは」と添えるなど、遊び心が詰め込まれた。様々な動物を見て無邪気に楽しんだり、全員でプリクラを撮影したり、プライベート感満載の空気が流れている。

ジョンヨンは2026年の年明け、ヘアスタイルを前髪ありの茶髪ミディアムヘアにイメチェン。別の投稿では美しさに満ちたニューヘアのショット（1、2枚目）や、海の上でスポーティなウェアに身を包んだ姿（9、10枚目）、ステージの舞台裏でのCHAEYOUNG（チェヨン）との2ショットを公開している（11、12枚目）。

またジヒョもInstagramでこの日の写真を公開。9枚目では、3人が動物園で販売されているオリジナルTシャツをお揃いで纏った、仲睦まじい姿を公開した。

SNSでは「めっちゃ可愛い」「お揃いT最高！」「動画まであるの神!!!」「束の間のオフ日を楽しめてそうで嬉しい」「みんなで遊んでて可愛すぎる」と反響を集めている。

