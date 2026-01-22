Snow Manの深澤辰哉が自身のInstagramで、屋外のベンチに佇む姿や、街中での自然体な表情を捉えた私服ショットを公開した。

【写真】深澤辰哉のサラストヘア×ペイントデニムの“待ち合わせ風”私服ショットなど①～④

■「ふらっと！」久々の私服ショットを公開した深澤辰哉

深澤は「ふらっと！」と添えて3枚の写真を披露。

1枚目は木のベンチに脚を組んで座った横顔ショット。長い前髪を下ろした茶髪のサラストヘアに、黒のジャケットとチェックシャツ、ペイントデニム、黒のローファーを合わせた私服姿で、ベンチには小さなブラウンのバッグが置かれている。

さらに、コンクリートの壁の前に立ち、ナチュラルな笑顔を浮かべながら振り向くような様子も。片足を曲げた姿からスタイルの良さが際立ち、同じ場所で撮影されたもう1枚の全身ショットではアンニュイな表情を見せている。

コメント欄には「サラストヘアお似合いです」「茶髪のふっか優勝」「おしゃかわコーデ」「笑顔がメロすぎる」「ベンチに座っているのが待ち合わせ感あってキュン」「行ったはずのないデートの記憶がよみがえる」「彼氏感半端ない」といったファンの声が続々と到着。

これまでも深澤はInstagramで私服ショットを公開してきたが、今回は2025年8月以来の投稿ということもあり、「オフ澤さん投下うれしい」「久々の私服に心臓バクバク」など、喜びの反響も相次いでいる。

