¡ÚMLB¡Û¥¿¥Ã¥«ー¤òÊä¶¯¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿ÍýÍ³¡Ä¡Ä¥É¥¸¥ãー¥¹GM¡ÖWSÀ©ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ£°ì¤ÎÁª¼ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤Î²ÃÆþ¤òÀµ¼°È¯É½¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´ー¥à¥ºGM¤é¤â¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ä¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤È¿ÊÊâ¤òÊª¸ì¤ë¡×
4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿¥¿¥Ã¥«ー¡£º£¥ª¥Õ¤ÎºÇÃíÌÜÁª¼ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶¯¹ëµåÃÄ¤¬ÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¡£ºÇ¸å¤Ï¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î»°¤ÄÇÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¸«»ö¤ËÀ©¤·¤¿¡£
Ç¯Êð´¹»»¤ÇÊ¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÊ¿¶Ñ7000Ëü¥É¥ë¤ËÂ³¤¯¹â³Û·ÀÌó¡£¸ò¾Ä¤òÀèÆ³¤·¤¿¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄã¤¤¶â³Û¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥¸¥çー¥¯¸ò¤¸¤ê¤Ë²óÅú¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ç¤Î·ÀÌó¤¬2Ç¯¡¢3Ç¯¡¢4Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤ÏÄ¹´ü¤ÎÁªÂò»è¤âÃ»´ü¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢²æ¡¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬°ÜÀÒÀè¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊµåÃÄ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À®Ä¹¤È¿ÊÊâ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«»¿¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÀ®Ä¹°ÕÍß¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤ò¾Î»¿
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼õ¤±¤¿¥¿¥Ã¥«ー¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÏºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ò¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼éÈ÷¤Ç¤âÁöÎÝ¤Ç¤âÂÇ·â¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò²æ¡¹¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¡¢Èà¤Ï¡Ø¤¼¤Ò¤½¤ì¤òÁ´Éô¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ªÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥´ー¥à¥ºGM¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¡ÊWS¡ËÀ©ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢Èà¤Û¤ÉÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¡Ê¥¿¥Ã¥«ー¤Ï¡ËÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤¬Äã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï´¶¾ð¤òÂç¤¤¯É½¤Ë½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¤É¤¦¶¥¤¤¡¢¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤â¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿»þ¤â¡¢Èà¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶¥Áè¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤ò½½Ê¬¤Ë³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÈÉ÷É¾¡É¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£