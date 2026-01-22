NCT 127ユウタ、日本ソロライブ千秋楽をメンバーがお忍び鑑賞「韓国から来たの尊い」「愛が大きすぎる」とファン胸熱
【モデルプレス＝2026/01/22】NCT（エヌシーティー）のInstagramが1月21日、更新された。グローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA／ユウタ）のソロライブツアーの最終日にメンバーが駆けつけたことを伝えた。
【写真】KPOPイケメン「韓国から来たの尊い」お忍び鑑賞したメンバーとの胸熱ショット
1月21日に東京・日本武道館にて自身のソロライブツアーの千秋楽公演『YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-』を開催したユウタ。すると同アカウントはYUTAとJOHNNY（ジャニー）が同じポーズを決めた2ショットを公開。ジャニーはキャップとマスクを着用しており、ユウタのソロライブに駆けつけたことを伝えている。
この投稿には「韓国から来たの尊い」「最終日見届けてるの泣く」「愛が大きすぎる」「見た目も中身も男前」「同じ空間にいたのやばい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
