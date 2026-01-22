BLACKPINK・ジス、チャ・ウヌら豪華俳優陣が勢ぞろい！ 永山瑛太出演作も Netflix26年韓国作品ラインナップ発表
Netflixより、「Next on Netflix」と題し、2026年配信の主な韓国作品（計33本）が一挙に発表された。
【動画】注目作も盛りだくさん！ 「Next on Netflix」26年注目韓国作品ラインナップ 特別映像
ソ・イングク＆ジス、パク・ウンビン＆チャ・ウヌら豪華初共演ペアで彩るNetflixシリーズ！
先日配信された『恋の通訳、できますか？』（独占配信中）は、キム・ソンホ演じるマルチリンガル通訳士チュ・ホジンが、コ・ユンジョン演じるグローバルトップスターの俳優チャ・ムヒの通訳を務めることから始まる、予測不能なロマンティック・コメディ。
鎌倉など日本をはじめ、イタリア、カナダと世界4ヵ国が舞台となっており、それぞれの場所で撮影された壮大で多彩なロケーションも見どころのひとつ。福士蒼汰が自身初の韓国作品として日本人俳優・ヒロ役で参加しており、チャーミングな役柄が日本でも話題に。冷静沈着なホジンと、型にはまらない魅力を放つムヒという対照的な2人の関係性は、果たしてどこに向かうのか―。
続いては、アーティストとして活動しつつ『応答せよ1997』『空から降る一億の星』などの人気作に出演し、日本でも名実ともに高い人気と実力を誇るソ・イングクと、世界中で圧倒的な人気を誇るガールズグループ・BLACKPINKのメンバーで役者としても活躍するジスが初共演することでも話題のロマンティック・コメディ『マンスリー彼氏』（1〜3月独占配信）。
ジス演じる、仕事に疲れ切ったWEB漫画プロデューサーのミレが、理想のデートを叶えるためにある日、偶然手に入れた“仮想恋愛シミュレーション”サービスをきっかけに、夢のような恋愛体験に踏み出していく。
さらに、『ワンダーフールズ』（4〜6月独占配信）は、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』『無人島のディーバ』などのヒット作への出演で知られるパク・ウンビンと、グループ活動と並行して俳優としても活動し、『私のIDはカンナム美人』『女神降臨』などの代表作を持つチャ・ウヌの共演で贈るコメディ・アクション・アドベンチャー。
“世界滅亡”がささやかれていた1999年を舞台に、思いがけず超能力を手に入れた冴えない町の住人たちが、町の平和を脅かす悪党たちに立ち向かう。
ソン・ソックと韓国作品初挑戦となる永山瑛太のタッグ作も登場！
そして、『スタートアップ：夢の扉』『二十五、二十一』のナム・ジュヒョクの除隊後復帰作となるのが、『トングン −呪いの宮−』（7〜9月独占配信）。
幽霊の世界を行き来できるグチョン（ナム・ジュヒョク）と、ある秘密を抱える宮女（ノ・ユンソ）は、呪われた宮殿の秘密を解き明かすため王に召喚される。そして、グチョンは刀で幽霊を討つ力を使い、王宮で起こる奇怪な事件の数々を捜査していく一方、生まれつき“幽霊の声が聞こえる”という稀有な能力を持つセンガンは彼を助けながら、東宮に隠された深い秘密へと迫っていく。
そして、2003年に公開された映画『スキャンダル』をもとに、愛という情熱を持つことすら許されなかった時代を描いた『The Scandal』（英題／7〜9月独占配信）。
『愛の不時着』『39 歳』のソン・イェジンが演じる、女性であるがゆえに多くの制約が課されていた時代に抗うほど類いまれなる才能を備えた夫人と、『あやしいパートナー〜Destiny Lovers〜』『サムダルリへようこそ』のチ・チャンウク演じる朝鮮一のプレイボーイが危うく大胆な“恋のゲーム”を繰り広げる。2人の危険な賭けは、やがてもう一人の女性（ナナ）をも巻き込み欺瞞の渦を加速させていく。
また、『君は天国でも美しい』『殺人者のパラドックス』などでの活躍も記憶に新しい人気俳優ソン・ソックと、韓国作品初挑戦となる永山瑛太がタッグを組んだ『Road（WT）』（英題／10〜12月独占配信）。
ゆがんだ死体、残された不可解なダイイングメッセージ―。韓国と日本の2つの国をまたいで起こる陰惨な連続殺人事件をそれぞれの刑事が追う。
他にも、チェ・ウォンビン演じる重度の不眠症に悩まされる人気番組MCの女性と、アン・ヒョソプ演じる複数の仕事を掛け持ちしながら農業もこなす男性を描いたロマンティック・コメディ『本日も完売しました』（4〜6月独占配信）や『となりのMr.パーフェクト』のチョン・へインと『トラウマコード』のハヨンによる、元天才ボクサーで今はギャングの男性＆記憶障害の女性検事が繰り広げるラブコメディ『恋は飴模様』（7〜9月独占配信）。
さらに、『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』で鮮烈な印象を与えたソン・ヘギョと、『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』のコン・ユという豪華共演で贈る、1960年代から1980年代にかけての無謀で容赦のない韓国エンターテインメント業界を舞台に描く『Tantara』（英題／10〜12月独占配信）など、豊富なラインナップが解禁となった。
次世代を担う若手からベテランまで、幅広い顔ぶれがそろうNetflix映画！
まずは、『ケナは韓国が嫌いで』のコ・アソン、『白雪姫には死を〜BLACK OUT』のピョン・ヨハン、『深夜2時のシンデレラ』で注目を浴びたムン・サンミンが共演する『脱走』のイ・ジョンピル監督の最新作、映画『パヴァーヌ』（1〜3月独占配信）。
周囲に見られることを徹底的に避け、自分の世界に閉じこもって生きる百貨店販売員の女性（コ・アソン）。そんな彼女に引かれていく男性（ムン・サンミン）と、百貨店の駐車場で働く自由奔放な男性（ピョン・ヨハン）の3人が、少しずつ心を通わせ、互いの存在に救われながら、再び人生と愛に向き合えるようになっていく様を繊細なタッチで描き出す。
次に、2019年に韓国で公開当時、歴代興行収入No.1を記録した大ヒット痛快コメディ『エクストリーム・ジョブ』以来の共演となる、チン・ソンギュ＆コンミョンによるアクション・コメディ映画『チーム・ハズバンド』（4〜6月独占配信）。
危険な犯罪組織に誘拐された妻（カン・ハンナ）を救出するため、彼女の元夫で短気な刑事チュンシク（チン・ソンギュ）と、現夫で穏やかな獣医師ミンソク（コンミョン）が、しぶしぶ手を組んでカオスかつ予測不能”なミッションを決行する。
また、愛妻家の夫と元特殊部隊員の2つの顔を持つガンム（ファン・ジョンミン）と、元ナショナル射撃選手で敏腕刑事へと転身したミソン（ヨム・ジョンア）の活躍を描くアクション・アドベンチャーの続編、映画『クロス・ミッション2』 （7〜9月独占配信）。韓国の文化財を国外へ密輸しようとする謎の組織の企みを阻止するため、2 人は人生最大のミッションに挑む。
さらに、韓国のアカデミー賞とも称される大鐘賞で最優秀作品賞を含む主要5部門を受賞した傑作『ペパーミント・キャンディー』のイ・チャンドン監督が、8年ぶりに世に放つ新作映画『Possible Love（WT）』（英題／10〜12月独占配信）。
まったく異なる人生を歩む2組の夫婦の交錯する日常を捉え、平穏に見えた日々に少しずつ亀裂が生まれていく様子を描き出す。イ・チャンドン監督作への出演経験のあるチョン・ドヨンとソル・ギョングという名優陣がメインキャストに名を連ね、人間関係の揺らぎや葛藤、価値観の対立を繊細なまなざしで表現する。
恋愛、頭脳、食…バラエティ作品は大人気リアリティショーの新シーズンが目白押し！
まずは、先日配信されるやいなや、すでに大きな話題を集めている大人気恋愛リアリティショー『脱出おひとり島』シーズン5（独占配信中）。海に囲まれた孤島に集まった独身の男女が真実の愛を求めて共同生活を送る本シリーズ。シリーズ最多の参加者が出場する今シーズンでは、より魅力的な個性に激しいライバル関係、そして先の読めない恋模様が映し出される。
続いて、誰とも交際したことがない“恋愛経験ゼロ”の若者たちが、あらゆるジャンルのプロから手ほどきを受けて初めての恋に挑戦する恋愛リアリティショー『彼氏彼女いない歴＝年齢、卒業します』シーズン2（4〜6月独占配信）。
シーズン1では、不器用ながらも真っすぐな“初めての恋”に踏み出す出演者たちに、世界中の視聴者から熱い声援が送られ、初めての恋へのときめきや時に訪れる切なさへの共感から、SNSを中心に話題をさらった。シーズン2では、よりリアルな恋の瞬間と感情が映し出される。
また、韓国の国民的エンターテイナー、ユ・ジェソクが、初の民泊運営に挑む『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』（4〜6月独占配信）。
彼と数々のバラエティ番組やドラマなどで共演し、抜群のケミストリーを見せるイ・グァンスをはじめ、2人とは初共演となる『ソンジェ背負って走れ』で知名度と人気を急上昇させたピョン・ウソク、そしてチ・イェウンの豪華な顔ぶれが民泊スタッフとして参加。特別な空間での心温まる時間をゲストと共有し、つながりを育んでいく。
そして、一切のミスが許されない、次元の違う頭脳バトルが繰り広げられるリアリティショーの新シーズン『悪魔の計略 〜デビルズ・プラン〜』シーズン3（10〜12月独占配信）。強烈な個性を持つ参加者たちが、それぞれの戦略を武器に、勝利のために手段を選ばず激突。同盟と裏切り、そして予測不能で衝撃的な展開が次々と巻き起こり、さらにスケールアップした緊張感あふれる知力と心理を駆使したバトルが
巻き起こる。
さらに、シーズン1では、第61回百想芸術大賞にてテレビ部門の大賞を獲得する快挙を達成した、100人の料理人たちによるし烈なクッキングサバイバルの新シーズン『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』シーズン3（10〜12月独占配信）も配信を控える。
