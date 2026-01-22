日本野球機構（ＮＰＢ）は２２日、今季から導入される「１リーグ３地区制」の２軍公式戦「ファームリーグ」の日程を発表した。

巨人は西武、ＤｅＮＡ、ハヤテ、中日とともに中地区。３月１４日のオイシックス戦（１３時、Ｇタウン）で開幕する。

東地区は楽天、オイシックス、ロッテ、ヤクルト、日本ハムの５球団で、西地区はオリックス、阪神、広島、ソフトバンクの４球団となる。

競技の普及や振興に加え、移動経費削減や選手負担の軽減などのメリットがある。１９５５年に誕生し、７０年にわたって歴史を紡いできたイースタン、ウエスタン・リーグが“統合”されることになった。

試合数は１球団１３５〜１４４試合となる予定で、地区内チームと地区外チームとの対戦比率は７割対３割程度になる。

各地区ごとに打者・投手に対して現在規定されている各賞を表彰する。

各地区の優勝３球団と２位で勝率１位だったワイルドカードチームの４球団により、準決、決勝方式のファーム日本選手権（日程・開催地未定）を開催する。

今季に限り、フレッシュオールスターはセ・パに分かれて行われる。