陸上長距離の星が長野での正月を報告

陸上女子長距離の山本有真（積水化学）が22日までに自身のインスタグラムを更新した。2026年の初投稿として、正月休みを長野県で過ごした際のプライベートショットを公開。念願だったという雪遊びや、雪道を40分歩いた過酷な初詣の様子を報告した。

一面の銀世界で、山本の笑顔が弾けた。山本がインスタグラムで公開した写真では、茶色い帽子に白い防寒着をまとい、手のひらサイズの雪だるまを愛おしそうに見つめて微笑む姿が。さらに巨木の中にすっぽりと入り込み、カメラに向かって満面の笑みを浮かべるカットも。厳しいトレーニングを積むシーズン中の凛々しい表情とは一変、雪国を全力で楽しむ等身大の姿だ。大量20枚の投稿に喜びがあふれる。

山本は「2026年初投稿 遅くなりましたが、あけましておめでとうございます お正月は長野で雪を堪能してきました 夢だったサウナからの雪にダイブが叶いました」と報告。「中学校のスキー合宿ぶりにスキーをしました スポーツの神様のいる戸隠神社奥社への道のりが雪道徒歩約40分くらいで初詣レベル100でした」と雪への驚きを並べた。

さらに「愛知出身の私からしたらこんな雪国初めてで最高の景色と一緒に年始を迎えられて幸せでした 今は暖かい宮崎で合宿中です」と新シーズンへの意気込みを続けている。

山本は名城大時代に全日本大学女子駅伝などで活躍し、現在は積水化学に所属。2024年のパリ五輪、昨年の東京世界陸上では女子5000メートルに出場した。



（THE ANSWER編集部）